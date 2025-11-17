https://ria.ru/20251117/nepogoda-2055562452.html
Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды в Москве
Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды в Москве - РИА Новости, 17.11.2025
Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды в Москве
Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды, которая пришла в столичный регион, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T19:53:00+03:00
2025-11-17T19:53:00+03:00
2025-11-17T19:53:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды в Москве
Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды в столичном регионе
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды, которая пришла в столичный регион, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозу синоптиков, сегодня вечером и завтра в столице продолжит идти дождь, всего за два дня может выпасть до 20 миллиметров осадков, что составляет почти 40% месячной нормы ноября. При этом ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. В связи с непростыми погодными условиями городские службы работают в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что профильные организации заранее проверили системы водоотведения, очистили водоприемные решетки, элементы дренажной системы, ливнестоки и колодцы. В местах возможных скоплений воды размещены аварийные бригады с водооткачивающей техникой.
"Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения, электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.