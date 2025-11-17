Рейтинг@Mail.ru
Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды в Москве - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
19:53 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/nepogoda-2055562452.html
Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды в Москве
Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды в Москве - РИА Новости, 17.11.2025
Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды в Москве
Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды, которая пришла в столичный регион, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T19:53:00+03:00
2025-11-17T19:53:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047920303_0:305:3100:2048_1920x0_80_0_0_e90bd00cc11dc3f7b1c005430b164fc1.jpg
https://ria.ru/20251117/moskva-2055388308.html
https://realty.ria.ru/20251117/moszhilinspektsija-2055498472.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047920303_367:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_769e54d81328501ae7af08b46350a2b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва
Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды в Москве

Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды в столичном регионе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПрохожие во время дождя в Кремлевском проезде в Москве
Прохожие во время дождя в Кремлевском проезде в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Прохожие во время дождя в Кремлевском проезде в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды, которая пришла в столичный регион, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозу синоптиков, сегодня вечером и завтра в столице продолжит идти дождь, всего за два дня может выпасть до 20 миллиметров осадков, что составляет почти 40% месячной нормы ноября. При этом ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. В связи с непростыми погодными условиями городские службы работают в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - отметил Бирюков.
Горожане отдыхают на катке - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
На набережной музея-заповедника "Коломенское" в Москве откроют каток
Вчера, 09:55
Заммэра подчеркнул, что профильные организации заранее проверили системы водоотведения, очистили водоприемные решетки, элементы дренажной системы, ливнестоки и колодцы. В местах возможных скоплений воды размещены аварийные бригады с водооткачивающей техникой.
"Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения, электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.
Машина в помещении подземного паркинга - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Мосжилинспекция заставила провести ремонт в паркинге в Зеленограде
Вчера, 15:44
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала