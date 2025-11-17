Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды в Москве

Прохожие во время дождя в Кремлевском проезде в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды, которая пришла в столичный регион, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, сегодня вечером и завтра в столице продолжит идти дождь, всего за два дня может выпасть до 20 миллиметров осадков, что составляет почти 40% месячной нормы ноября. При этом ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. В связи с непростыми погодными условиями городские службы работают в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - отметил Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что профильные организации заранее проверили системы водоотведения, очистили водоприемные решетки, элементы дренажной системы, ливнестоки и колодцы. В местах возможных скоплений воды размещены аварийные бригады с водооткачивающей техникой.

"Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения, электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания", - рассказал Бирюков.