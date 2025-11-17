Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО рассказал, кто должен финансировать Украину - РИА Новости, 17.11.2025
17:25 17.11.2025
Генсек НАТО рассказал, кто должен финансировать Украину
Генсек НАТО рассказал, кто должен финансировать Украину
в мире
россия
украина
киев
марк рютте
сергей лавров
евросоюз
еврокомиссия
россия
украина
киев
в мире, россия, украина, киев, марк рютте, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Марк Рютте, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Марко Рютте - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Марко Рютте. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что обсуждение странами ЕС финансирования Украины на ближайшие два года за счет замороженных российских активов его не касается, но ему важно, чтобы деньги для Киева поступили тем или иным способом.
"Что касается иммобилизованных активов, очевидно, что это дело европейских союзников... Я не буду комментировать это. Для меня абсолютным приоритетом является обеспечение того, чтобы у Украины было всё, что ей нужно… И для этого Украине нужна финансовая поддержка… Глава Еврокомиссии раньше уже перечислила различные варианты: это может быть оплачено союзниками совместно или за счет этих мобилизованных средств", - сказал Рютте, отвечая на просьбу журналистов в Брюсселе прокомментировать его позицию по кредиту Киеву под российские активы.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Заявление Рютте о России вызвало переполох на Западе
7 ноября, 06:30
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева - речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия пока согласия на такое использование российских суверенных средств не дала.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
На Западе рассказали, чем Россия напугала НАТО
16 ноября, 19:07
 
