17:15 17.11.2025
Генсек НАТО предложил дождаться расследования причин взрыва в Польше

Рютте предложил дождаться расследования причин взрыва на ж/д в Польше

БРЮССЕЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте предложил дождаться результатов расследования причин взрыва на железной дороге в Польше, заявив, что обсуждает эту ситуацию с польскими властями.
"Мы находимся в интенсивном контакте по этому вопросу, и, конечно, теперь мы должны дождаться результатов расследования", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
В воскресенье сообщалось о повреждении в Польше железнодорожной линии, ведущей на Украину. Пострадавших нет. Премьер-министр Польши Дональд Туск в понедельник заявил, что пути были повреждены в результате подрыва взрывного устройства. Факт взрыва также подтвердил глава МВД Польши Марчин Кервиньский, заявивший, что это был акт саботажа.
Дональд Туск на месте ЧП на железной дороге - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Польша заподозрила иностранные спецслужбы во взрыве ж/д пути
В миреПольшаБрюссельУкраинаМарк РюттеДональд ТускНАТО
 
 
