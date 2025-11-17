На Кузбассе вынесли приговор подростку, планировавшему нападение на школу

БАРНАУЛ, 17 ноя - РИА Новости. Более пяти лет колонии получил подросток, планировавший вооруженное нападение на школу на Кузбассе, сообщили журналистам в СУСК по Кемеровской области.

Следствием и судом установлено, что парень примкнул к запрещенному в России террористическому движению.

"В ходе переписки с пользователем одного из мессенджеров высказал готовность совершить вооруженное нападение на учащихся одной из школ Кузбасса, сообщил о предпринятых практических шагах: приобретении камуфляжной формы и оружия, а также определил дату совершения преступления", - отмечают в СУСК.