На Кузбассе вынесли приговор подростку, планировавшему нападение на школу - РИА Новости, 17.11.2025
06:15 17.11.2025
На Кузбассе вынесли приговор подростку, планировавшему нападение на школу
На Кузбассе вынесли приговор подростку, планировавшему нападение на школу
На Кузбассе вынесли приговор подростку, планировавшему нападение на школу

БАРНАУЛ, 17 ноя - РИА Новости. Более пяти лет колонии получил подросток, планировавший вооруженное нападение на школу на Кузбассе, сообщили журналистам в СУСК по Кемеровской области.
"Собранные следственными органами… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 17-летнего жителя Мысков. Подросток признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации)... Виновному назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что парень примкнул к запрещенному в России террористическому движению.
"В ходе переписки с пользователем одного из мессенджеров высказал готовность совершить вооруженное нападение на учащихся одной из школ Кузбасса, сообщил о предпринятых практических шагах: приобретении камуфляжной формы и оружия, а также определил дату совершения преступления", - отмечают в СУСК.
Сообщается, что благодаря оперативной работе УФСБ России по Кемеровской области преступную деятельность подростка удалось пресечь. Материалы оперативно-розыскной деятельности были переданы в следственные органы СК. Во время расследования парень находился под стражей.
ПроисшествияРоссияКемеровская областьМыскиСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
