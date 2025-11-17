На Кузбассе вынесли приговор подростку, планировавшему нападение на школу

БАРНАУЛ, 17 ноя - РИА Новости. Более пяти лет колонии получил подросток, планировавший вооруженное нападение на школу на Кузбассе, сообщили журналистам в СУСК по Кемеровской области.
"Собранные следственными органами… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 17-летнего жителя Мысков. Подросток признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации)... Виновному назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что парень примкнул к запрещенному в России террористическому движению.
"В ходе переписки с пользователем одного из мессенджеров высказал готовность совершить вооруженное нападение на учащихся одной из школ Кузбасса, сообщил о предпринятых практических шагах: приобретении камуфляжной формы и оружия, а также определил дату совершения преступления", - отмечают в СУСК.
Сообщается, что благодаря оперативной работе УФСБ России по Кемеровской области преступную деятельность подростка удалось пресечь. Материалы оперативно-розыскной деятельности были переданы в следственные органы СК. Во время расследования парень находился под стражей.