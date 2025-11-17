https://ria.ru/20251117/nalog-2055355208.html
Россиянам объяснили, кто заплатит повышенный подоходный налог до 1 декабря
Россиянам объяснили, кто заплатит повышенный подоходный налог до 1 декабря
Кому придется заплатить подоходный налог по действующей с начала этого года прогрессивной шкале, агентству “Прайм” рассказала юрист ЕЮС Анастасия Белоглазова. РИА Новости, 17.11.2025
Юрист Белоглазова: заработавших за год более 2,4 млн рублей ждет налог в 22%
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
Кому придется заплатить подоходный налог по действующей с начала этого года прогрессивной шкале, агентству “Прайм”
рассказала юрист ЕЮС Анастасия Белоглазова.
Она напомнила, что с января 2025 года вместо прежней двухступенчатой шкалы ставок введена пятиступенчатая — от 13 до 22% в зависимости от уровня дохода.
“Согласно новой шкале, налог по ставке 13% платят лишь если доход не превышает 2,4 миллиона рублей. Это не более 200 тысяч рублей в месяц. Как только доход работника превысит эту сумму, работодателю (налоговому агенту) нужно перейти на расчет НДФЛ по более высокой ставке.
Для каждой ступени она своя, но чем выше доход, тем ставка выше”, - объяснила Белоглазова.
Прогрессивная шкала не затронет денежное довольствие и прочие выплаты за работу в зоне боевых действий, а также надбавки для жителей Крайнего Севера. Двухступенчатую шкалу сохранили для дивидендов и ряда других доходов граждан.
Если общий доход превышает указанный в уведомлении от ФНС
, доплатить НДФЛ нужно самостоятельно, заключила Белоглазова.