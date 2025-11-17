Россиянам объяснили, кто заплатит повышенный подоходный налог до 1 декабря

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Кому придется заплатить подоходный налог по действующей с начала этого года прогрессивной шкале, Кому придется заплатить подоходный налог по действующей с начала этого года прогрессивной шкале, агентству “Прайм” рассказала юрист ЕЮС Анастасия Белоглазова.

Она напомнила, что с января 2025 года вместо прежней двухступенчатой шкалы ставок введена пятиступенчатая — от 13 до 22% в зависимости от уровня дохода.

“Согласно новой шкале, налог по ставке 13% платят лишь если доход не превышает 2,4 миллиона рублей. Это не более 200 тысяч рублей в месяц. Как только доход работника превысит эту сумму, работодателю (налоговому агенту) нужно перейти на расчет НДФЛ по более высокой ставке.

Для каждой ступени она своя, но чем выше доход, тем ставка выше”, - объяснила Белоглазова.

Прогрессивная шкала не затронет денежное довольствие и прочие выплаты за работу в зоне боевых действий, а также надбавки для жителей Крайнего Севера. Двухступенчатую шкалу сохранили для дивидендов и ряда других доходов граждан.