Рейтинг@Mail.ru
Россиянам объяснили, кто заплатит повышенный подоходный налог до 1 декабря - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/nalog-2055355208.html
Россиянам объяснили, кто заплатит повышенный подоходный налог до 1 декабря
Россиянам объяснили, кто заплатит повышенный подоходный налог до 1 декабря - РИА Новости, 17.11.2025
Россиянам объяснили, кто заплатит повышенный подоходный налог до 1 декабря
Кому придется заплатить подоходный налог по действующей с начала этого года прогрессивной шкале, агентству “Прайм” рассказала юрист ЕЮС Анастасия Белоглазова. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T03:18:00+03:00
2025-11-17T03:18:00+03:00
федеральная налоговая служба (фнс россии)
налоги
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955513003_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_17fa31dd7812c4617eebdeab5c943057.jpg
https://ria.ru/20251024/vyplaty-2050243470.html
https://ria.ru/20250929/ndfl-2044997644.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955513003_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_35e1ec3af1007c4e5339811dcd20a2e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги, общество
Федеральная налоговая служба (ФНС России), Налоги, Общество
Россиянам объяснили, кто заплатит повышенный подоходный налог до 1 декабря

Юрист Белоглазова: заработавших за год более 2,4 млн рублей ждет налог в 22%

© iStock.com / fizkesРасчет налога
Расчет налога - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© iStock.com / fizkes
Расчет налога . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Кому придется заплатить подоходный налог по действующей с начала этого года прогрессивной шкале, агентству “Прайм” рассказала юрист ЕЮС Анастасия Белоглазова.
Она напомнила, что с января 2025 года вместо прежней двухступенчатой шкалы ставок введена пятиступенчатая — от 13 до 22% в зависимости от уровня дохода.
Пожилые женщины сидят на скамейке - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Пенсионерам назвали выплаты, которые нужно оформить до конца года
24 октября, 03:18
“Согласно новой шкале, налог по ставке 13% платят лишь если доход не превышает 2,4 миллиона рублей. Это не более 200 тысяч рублей в месяц. Как только доход работника превысит эту сумму, работодателю (налоговому агенту) нужно перейти на расчет НДФЛ по более высокой ставке.
Для каждой ступени она своя, но чем выше доход, тем ставка выше”, - объяснила Белоглазова.
Прогрессивная шкала не затронет денежное довольствие и прочие выплаты за работу в зоне боевых действий, а также надбавки для жителей Крайнего Севера. Двухступенчатую шкалу сохранили для дивидендов и ряда других доходов граждан.
Если общий доход превышает указанный в уведомлении от ФНС, доплатить НДФЛ нужно самостоятельно, заключила Белоглазова.
Бланк налоговой декларации - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Нотариус предупредила, за какой подарок придется заплатить налог
29 сентября, 02:17
 
Федеральная налоговая служба (ФНС России)НалогиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала