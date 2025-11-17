Рейтинг@Mail.ru
Предварительно, от действий дебошира в Первоуральске никто не пострадал - РИА Новости, 17.11.2025
22:22 17.11.2025
Предварительно, от действий дебошира в Первоуральске никто не пострадал
Предварительно, от действий дебошира в Первоуральске никто не пострадал - РИА Новости, 17.11.2025
Предварительно, от действий дебошира в Первоуральске никто не пострадал
Пострадавших от действий мужчины, который забаррикадировался в квартире в Первоуральске, предварительно, нет, правонарушитель уже в полиции, сообщает МВД... РИА Новости, 17.11.2025
Предварительно, от действий дебошира в Первоуральске никто не пострадал

МВД: предварительно, от действий дебошира в Первоуральске никто не пострадал

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пострадавших от действий мужчины, который забаррикадировался в квартире в Первоуральске, предварительно, нет, правонарушитель уже в полиции, сообщает МВД России.
"В полицию в городе Первоуральске Свердловской области доставлен агрессивный правонарушитель. В результате принятых мер правонарушитель был задержан и в настоящее время доставлен в территориальный отдел полиции. Предварительно, от его действий никто не пострадал, предметов, представляющих опасность не обнаружено", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщал РИА Новости, что в понедельник вечером в дежурную часть полиции Первоуральска поступило сообщение, что в одной из квартир гражданин с неадекватным поведением угрожает противоправными действиями. На место происшествия выехали и приступили к работе сотрудники полиции и Росгвардии. Позднее мэр Первоуральска Игорь Кабец сообщал, что жителей дома эвакуировали.
