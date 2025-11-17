Рейтинг@Mail.ru
В Иркутской области девушку задержали за нападение на продавщицу магазина
15:52 17.11.2025
В Иркутской области девушку задержали за нападение на продавщицу магазина
В Иркутской области девушку задержали за нападение на продавщицу магазина
происшествия, иркутская область, иркутск
Происшествия, Иркутская область, Иркутск
В Иркутской области девушку задержали за нападение на продавщицу магазина

МВД задержало жительницу Иркутской области за нападение на продавщицу магазина

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ИРКУТСК, 17 ноя - РИА Новости. Правоохранители задержали жительницу Иркутской области, которая из-за ревности напала на продавщицу магазина в поселке Маркова и нанесла ей травмы, сообщили в главке МВД по Иркутской области.
По информации полиции, между продавщицей и посетительницей в магазине поселка Маркова Иркутской области вечером 7 ноября произошел конфликт. В ходе словесной перепалки девушка набросилась на продавщицу и повалила ее на пол, после чего ушла из магазина. В МВД сообщили, что пострадавшая была госпитализирована. На сайте полиции опубликовали видео инцидента, после чего в МВД поступило множество звонков от неравнодушных граждан. Переданная ими информация позволила установить личность нападавшей.
Иркутске благодаря пользователям соцсетей полицейские задержали участницу конфликта, в ходе которого травмирована девушка-продавец", - говорится в сообщении областного главка.
По данным ведомства, задержанной 21 год. По словам девушки, причиной конфликта стала ревность: потерпевшая оказывала знаки внимания ее сожителю.
В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье об умышленном тяжком причинении вреда здоровью. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
ПроисшествияИркутская областьИркутск
 
 
