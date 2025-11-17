В Иркутской области девушку задержали за нападение на продавщицу магазина

ИРКУТСК, 17 ноя - РИА Новости. Правоохранители задержали жительницу Иркутской области, которая из-за ревности напала на продавщицу магазина в поселке Маркова и нанесла ей травмы, сообщили в главке МВД по Иркутской области.

По информации полиции, между продавщицей и посетительницей в магазине поселка Маркова Иркутской области вечером 7 ноября произошел конфликт. В ходе словесной перепалки девушка набросилась на продавщицу и повалила ее на пол, после чего ушла из магазина. В МВД сообщили, что пострадавшая была госпитализирована. На сайте полиции опубликовали видео инцидента, после чего в МВД поступило множество звонков от неравнодушных граждан. Переданная ими информация позволила установить личность нападавшей.

"В Иркутске благодаря пользователям соцсетей полицейские задержали участницу конфликта, в ходе которого травмирована девушка-продавец", - говорится в сообщении областного главка.

По данным ведомства, задержанной 21 год. По словам девушки, причиной конфликта стала ревность: потерпевшая оказывала знаки внимания ее сожителю.