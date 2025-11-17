МВД опровергло информацию о пачке денег со взрывчаткой в Солнечногорске

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Информация о том, что в подмосковном Солнечногорске на улице возле пачки денег обнаружено взрывное устройство, не соответствует действительности, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, 14 ноября поступило сообщение о том, что возле одного из домов на улице Баранова в Солнечногорске на дороге лежит пачка денег. Полиция выяснила, что купюры являются сувенирными. Опасных предметов рядом с ними не обнаружено.