МВД опровергло информацию о пачке денег со взрывчаткой в Солнечногорске

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Информация о том, что в подмосковном Солнечногорске на улице возле пачки денег обнаружено взрывное устройство, не соответствует действительности, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В ходе мониторинга сети интернет мои коллеги выявили ряд публикаций о том, что в подмосковном Солнечногорске возле лежащей на улице пачки пятитысячных купюр якобы обнаружено взрывное устройство. Информирую, что это не соответствует действительности", - написала она в Telegram-канале.
По ее словам, 14 ноября поступило сообщение о том, что возле одного из домов на улице Баранова в Солнечногорске на дороге лежит пачка денег. Полиция выяснила, что купюры являются сувенирными. Опасных предметов рядом с ними не обнаружено.
На прошлой неделе мальчик в Красногорске поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. Врачи частично ампутировали ему пальцы, сейчас состояние ребенка стабильное. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом.