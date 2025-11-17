Рейтинг@Mail.ru
МВД опровергло информацию о пачке денег со взрывчаткой в Солнечногорске
13:38 17.11.2025
МВД опровергло информацию о пачке денег со взрывчаткой в Солнечногорске
МВД опровергло информацию о пачке денег со взрывчаткой в Солнечногорске
Информация о том, что в подмосковном Солнечногорске на улице возле пачки денег обнаружено взрывное устройство, не соответствует действительности, сообщила... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T13:38:00+03:00
2025-11-17T13:38:00+03:00
происшествия
солнечногорск
красногорск
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
солнечногорск
красногорск
происшествия, солнечногорск, красногорск, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Солнечногорск, Красногорск, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД опровергло информацию о пачке денег со взрывчаткой в Солнечногорске

МВД опровергло информацию о пачке денег со взрывчаткой на улице в Солнечногорске

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Информация о том, что в подмосковном Солнечногорске на улице возле пачки денег обнаружено взрывное устройство, не соответствует действительности, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В ходе мониторинга сети интернет мои коллеги выявили ряд публикаций о том, что в подмосковном Солнечногорске возле лежащей на улице пачки пятитысячных купюр якобы обнаружено взрывное устройство. Информирую, что это не соответствует действительности", - написала она в Telegram-канале.
По ее словам, 14 ноября поступило сообщение о том, что возле одного из домов на улице Баранова в Солнечногорске на дороге лежит пачка денег. Полиция выяснила, что купюры являются сувенирными. Опасных предметов рядом с ними не обнаружено.
На прошлой неделе мальчик в Красногорске поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. Врачи частично ампутировали ему пальцы, сейчас состояние ребенка стабильное. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом.
ПроисшествияСолнечногорскКрасногорскИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
