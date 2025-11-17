Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже мужчину оштрафовали за прослушивание песни Верки Сердючки
14:34 17.11.2025
В Воронеже мужчину оштрафовали за прослушивание песни Верки Сердючки
В Воронеже мужчину оштрафовали за прослушивание песни Верки Сердючки
В Воронеже мужчину оштрафовали за прослушивание песни Верки Сердючки

В Воронеже, мужчину включившего Сердючку, оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

БЕЛГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Борисоглебский городской суд оштрафовал на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ жителя Воронежской области Павла Вахрушева, включившего в своей машине у ночного клуба для публичного прослушивания песню украинского певца Андрея Данилко, известного по сценическому образу Верки Сердючки.
Ряд СМИ в начале ноября опубликовал видео, на котором житель Воронежской области приносит извинения за то, что в ночь с 1 на 2 ноября у клуба "Жара" в Борисоглебске включил музыку Сердючки в своей машине, припаркованной около ночного клуба. Мужчина раскаялся в содеянном, назвав песню украинского исполнителя и звучащие в ней слова неподобающими. Согласно данным картотеки Борисоглебского городского суда, 13 ноября Павлу Вахрушеву было назначено административное наказание за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).
"Административный штраф 50 тысяч рублей", - сказали РИА Новости в пресс-службе суда, отвечая на вопрос о решении по делу Вахрушева.
Другие детали дела в суде комментировать отказалась.
РоссияВоронежская областьВерка Сердючка (Андрей Данилко)ВоронежПроисшествия
 
 
