В Воронеже мужчину оштрафовали за прослушивание песни Верки Сердючки

БЕЛГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Борисоглебский городской суд оштрафовал на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ жителя Воронежской области Павла Вахрушева, включившего в своей машине у ночного клуба для публичного прослушивания песню украинского певца Андрея Данилко, известного по сценическому образу Верки Сердючки.