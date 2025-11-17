Рейтинг@Mail.ru
Забастовка мусорщиков в Бирмингеме может продлиться до мая, сообщил Unite - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:17 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/musorschiki-2055589508.html
Забастовка мусорщиков в Бирмингеме может продлиться до мая, сообщил Unite
Забастовка мусорщиков в Бирмингеме может продлиться до мая, сообщил Unite - РИА Новости, 17.11.2025
Забастовка мусорщиков в Бирмингеме может продлиться до мая, сообщил Unite
Проводимая в британском Бирмингеме забастовка мусорщиков может продлиться до мая, сообщил в четверг ведущий профсоюз Великобритании Unite. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T23:17:00+03:00
2025-11-17T23:17:00+03:00
в мире
бирмингем
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_2d855da40f07e6be2f62e29857c4a7bc.jpg
https://ria.ru/20250404/krysy-2009231993.html
https://ria.ru/20250414/britaniya-2011058866.html
бирмингем
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_782e4749370cc852df0cffc38248bb22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бирмингем, великобритания
В мире, Бирмингем, Великобритания
Забастовка мусорщиков в Бирмингеме может продлиться до мая, сообщил Unite

Unite: забастовка мусорщиков в Бирмингеме может продлиться и после выборов в мае

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 17 ноя - РИА Новости. Проводимая в британском Бирмингеме забастовка мусорщиков может продлиться до мая, сообщил в четверг ведущий профсоюз Великобритании Unite.
«

"Так как работники подавляющим большинством проголосовали за продление стачки, забастовка мусорщиков в Бирмингеме может продолжиться и после региональных выборов в мае, в случае, если не будет достигнуто соглашение", - сказано в пресс-релизе профсоюза.

Несобранный мусор на фоне продолжающейся забастовки мусорщиков в Бирмингеме, Великобритания - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Огромные крысы стали нормой для жителей Бирмингема, пишут СМИ
4 апреля, 01:47
Отмечается, что к забастовке мусорщиков, работающих непосредственно на местные власти, теперь присоединятся сотрудники агентства по трудоустройству, которые до сих пор выполняли подрядную работу по вывозу мусора.
Речь идет о местном агентстве по трудоустройству Job&Talent, которое предоставляет городу временных работников для вывоза мусора. Как правило, сотрудники подобных агентств не имеют фиксированных рабочих часов, оплачиваются на почасовой основе и направляются агентством на работу "по вызову". В октябре профсоюз заявил, что работникам агентства, желающим присоединиться к забастовке, угрожают внесением в черный список и отказом в найме на работу.
«
"Все большее число сотрудников агентства Job&Talent отказываются выходить на работу из-за чрезмерной рабочей нагрузки, а также из-за токсичной и агрессивной культуры труда в отделе сбора мусора городского совета. Проголосовав за проведение забастовки, они теперь смогут присоединиться к официальным пикетам с 1 декабря", - подчеркнули в профсоюзе.
Забастовки сборщиков мусора в Бирмингеме начались в январе. В марте работники приступили к бессрочной забастовке. Они протестуют против планов отменить ряд должностных обязанностей, в результате чего, как утверждает профсоюз Unite, зарплата работников будет сокращена на сумму до 8 тысяч фунтов стерлингов. В городском совете Бирмингема утверждают, что у работников есть возможность сохранить текущий уровень зарплаты, так как им была предложена альтернативная работа.
В конце марта городской совет Бирмингема сообщил, что более 17 тысяч тонн отходов скопилось на улицах города из-за забастовки мусорщиков. Как сообщали тогда британские СМИ, крысы размером с кошку и горы мусора на улицах стали нормой для местных жителей, а горожанам приходилось платить сотни фунтов стерлингов, чтобы частные компании вывозили хотя бы часть отходов, скопившихся у их домов. В середине апреля заместитель министра жилищного строительства и регионального развития Великобритании Джеймс Макман заявил, что более 80% мусора было вывезено из Бирмингема. Для помощи в устранении последствий забастовки, как сообщало издание Telegraph, власти привлекли военных.
Улицы в Бирмингеме из-за забастовок мусорщиков - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
СМИ: власти Британии обратились к армии из-за забастовок мусорщиков
14 апреля, 00:22
 
В миреБирмингемВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала