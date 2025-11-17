Забастовка мусорщиков в Бирмингеме может продлиться до мая, сообщил Unite

ЛОНДОН, 17 ноя - РИА Новости. Проводимая в британском Бирмингеме забастовка мусорщиков может продлиться до мая, сообщил в четверг ведущий профсоюз Великобритании Unite.

« "Так как работники подавляющим большинством проголосовали за продление стачки, забастовка мусорщиков в Бирмингеме может продолжиться и после региональных выборов в мае, в случае, если не будет достигнуто соглашение", - сказано в пресс-релизе профсоюза.

Отмечается, что к забастовке мусорщиков, работающих непосредственно на местные власти, теперь присоединятся сотрудники агентства по трудоустройству, которые до сих пор выполняли подрядную работу по вывозу мусора.

Речь идет о местном агентстве по трудоустройству Job&Talent, которое предоставляет городу временных работников для вывоза мусора. Как правило, сотрудники подобных агентств не имеют фиксированных рабочих часов, оплачиваются на почасовой основе и направляются агентством на работу "по вызову". В октябре профсоюз заявил, что работникам агентства, желающим присоединиться к забастовке, угрожают внесением в черный список и отказом в найме на работу.

« "Все большее число сотрудников агентства Job&Talent отказываются выходить на работу из-за чрезмерной рабочей нагрузки, а также из-за токсичной и агрессивной культуры труда в отделе сбора мусора городского совета. Проголосовав за проведение забастовки, они теперь смогут присоединиться к официальным пикетам с 1 декабря", - подчеркнули в профсоюзе.

Забастовки сборщиков мусора в Бирмингеме начались в январе. В марте работники приступили к бессрочной забастовке. Они протестуют против планов отменить ряд должностных обязанностей, в результате чего, как утверждает профсоюз Unite, зарплата работников будет сокращена на сумму до 8 тысяч фунтов стерлингов. В городском совете Бирмингема утверждают, что у работников есть возможность сохранить текущий уровень зарплаты, так как им была предложена альтернативная работа.