https://ria.ru/20251117/murmansk-2055389796.html
Власти Мурманской области планируют повышать уровень арктического форума
Власти Мурманской области намерены повышать уровень Международного арктического форума (МАФ), который по решению федеральных властей с 2027 года будет...
мурманск
мурманская область
север
Новости
ru-RU
МУРМАНСК, 17 ноя – РИА Новости. Власти Мурманской области намерены повышать уровень Международного арктического форума (МАФ), который по решению федеральных властей с 2027 года будет проводиться в столице Заполярья, в том числе развивать инфраструктуру, расширять сферу услуг, сообщил губернатор Андрей Чибис.
Международный арктический форум "Арктика – территория диалога" с 2027 года будет проходить в Мурманске. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.
"Это огромный шаг и большая оценка нашей совместной работы. Будем повышать уровень мероприятия и готовиться к нему ещё серьёзнее. В планах - развитие конгрессно-выставочной инфраструктуры, улучшение качества подготовки, а также расширение сферы услуг и гостеприимства", - написал Чибис в своем Telegram-канале.
В этом году форум прошел весной в Мурманске под девизом "На Севере - жить!". Форум - это рабочая площадка, где региональные власти вместе с федеральными коллегами решают реальные задачи: от экономики и технологий до логистики и развития Севморпути.
"А постоянное проведение форума в Мурманске означает: ключевые решения по развитию Арктики будут приниматься здесь, у нас", - подчеркнул губернатор.
МАФ в Мурманске в 2025 году принял около 1,3 тысячи участников и представителей СМИ из 21 страны, порядка 230 представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 110 компаний.