Власти Мурманской области планируют повышать уровень арктического форума

МУРМАНСК, 17 ноя – РИА Новости. Власти Мурманской области намерены повышать уровень Международного арктического форума (МАФ), который по решению федеральных властей с 2027 года будет проводиться в столице Заполярья, в том числе развивать инфраструктуру, расширять сферу услуг, сообщил губернатор Андрей Чибис.

Международный арктический форум "Арктика – территория диалога" с 2027 года будет проходить в Мурманске. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

"Это огромный шаг и большая оценка нашей совместной работы. Будем повышать уровень мероприятия и готовиться к нему ещё серьёзнее. В планах - развитие конгрессно-выставочной инфраструктуры, улучшение качества подготовки, а также расширение сферы услуг и гостеприимства", - написал Чибис в своем Telegram-канале.

В этом году форум прошел весной в Мурманске под девизом "На Севере - жить!". Форум - это рабочая площадка, где региональные власти вместе с федеральными коллегами решают реальные задачи: от экономики и технологий до логистики и развития Севморпути.

"А постоянное проведение форума в Мурманске означает: ключевые решения по развитию Арктики будут приниматься здесь, у нас", - подчеркнул губернатор.