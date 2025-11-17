Рейтинг@Mail.ru
Власти Мурманской области планируют повышать уровень арктического форума - РИА Новости, 17.11.2025
Мурманская область
Мурманская область
 
09:59 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/murmansk-2055389796.html
Власти Мурманской области планируют повышать уровень арктического форума
Власти Мурманской области планируют повышать уровень арктического форума - РИА Новости, 17.11.2025
Власти Мурманской области планируют повышать уровень арктического форума
Власти Мурманской области намерены повышать уровень Международного арктического форума (МАФ), который по решению федеральных властей с 2027 года будет... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T09:59:00+03:00
2025-11-17T09:59:00+03:00
мурманская область
мурманск
мурманская область
север
михаил мишустин
андрей чибис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033648163_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_851ace669b22da5d6f8189bad51b41e1.jpg
мурманск
мурманская область
север
мурманск, мурманская область, север, михаил мишустин, андрей чибис
Мурманская область, Мурманск, Мурманская область, Север, Михаил Мишустин, Андрей Чибис

Власти Мурманской области планируют повышать уровень арктического форума

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкБелый медведь
Белый медведь - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Белый медведь. Архивное фото
МУРМАНСК, 17 ноя – РИА Новости. Власти Мурманской области намерены повышать уровень Международного арктического форума (МАФ), который по решению федеральных властей с 2027 года будет проводиться в столице Заполярья, в том числе развивать инфраструктуру, расширять сферу услуг, сообщил губернатор Андрей Чибис.
Международный арктический форум "Арктика – территория диалога" с 2027 года будет проходить в Мурманске. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.
"Это огромный шаг и большая оценка нашей совместной работы. Будем повышать уровень мероприятия и готовиться к нему ещё серьёзнее. В планах - развитие конгрессно-выставочной инфраструктуры, улучшение качества подготовки, а также расширение сферы услуг и гостеприимства", - написал Чибис в своем Telegram-канале.
В этом году форум прошел весной в Мурманске под девизом "На Севере - жить!". Форум - это рабочая площадка, где региональные власти вместе с федеральными коллегами решают реальные задачи: от экономики и технологий до логистики и развития Севморпути.
"А постоянное проведение форума в Мурманске означает: ключевые решения по развитию Арктики будут приниматься здесь, у нас", - подчеркнул губернатор.
МАФ в Мурманске в 2025 году принял около 1,3 тысячи участников и представителей СМИ из 21 страны, порядка 230 представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 110 компаний.
 
