Международный арктический форум будет проходить в Мурманске

"Мурманск - начальная точка Северного морского пути, важная стратегическая территория для развития российской Арктики. В этом году здесь успешно прошел Международный арктический форум - около 1,3 тысячи участников и представителей СМИ из 21 страны, порядка 230 представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 110 компаний. Мы видим, как интерес к обсуждению арктической повестки растет", - приводятся слова Трутнева в сообщении.