Международный арктический форум будет проходить в Мурманске
Международный арктический форум будет проходить в Мурманске - РИА Новости, 17.11.2025
Международный арктический форум будет проходить в Мурманске
Международный арктический форум "Арктика – территория диалога" с 2027 года будет проходить в Мурманске
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Международный арктический форум "Арктика – территория диалога" с 2027 года будет проходить в Мурманске, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
"Международный арктический форум "Арктика – территория диалога" с 2027 года будет проходить в Мурманске
. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин
12 ноября 2025 года", - говорится в сообщении полпредства.
Отмечается, что форум является ключевой площадкой для обсуждения развития Арктики
, организатором является фонд "Росконгресс" при поддержке правительства РФ
.
"Мурманск - начальная точка Северного морского пути, важная стратегическая территория для развития российской Арктики. В этом году здесь успешно прошел Международный арктический форум - около 1,3 тысячи участников и представителей СМИ из 21 страны, порядка 230 представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 110 компаний. Мы видим, как интерес к обсуждению арктической повестки растет", - приводятся слова Трутнева в сообщении.