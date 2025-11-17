Рейтинг@Mail.ru
08:47 17.11.2025
Международный арктический форум будет проходить в Мурманске
мурманск, россия, арктика, михаил мишустин
Мурманск, Россия, Арктика, Михаил Мишустин
Мурманск
Мурманск. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Международный арктический форум "Арктика – территория диалога" с 2027 года будет проходить в Мурманске, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
"Международный арктический форум "Арктика – территория диалога" с 2027 года будет проходить в Мурманске. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 12 ноября 2025 года", - говорится в сообщении полпредства.
Отмечается, что форум является ключевой площадкой для обсуждения развития Арктики, организатором является фонд "Росконгресс" при поддержке правительства РФ.
"Мурманск - начальная точка Северного морского пути, важная стратегическая территория для развития российской Арктики. В этом году здесь успешно прошел Международный арктический форум - около 1,3 тысячи участников и представителей СМИ из 21 страны, порядка 230 представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 110 компаний. Мы видим, как интерес к обсуждению арктической повестки растет", - приводятся слова Трутнева в сообщении.
14.11.2025
Студенты на хакатоне предложили варианты решения проблем Арктики
МурманскРоссияАрктикаМихаил Мишустин
 
 
