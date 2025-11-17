https://ria.ru/20251117/moskva-2055511746.html
Стали известны подробности о фигуранте дела о подготовке теракта в Москве
Завербованный Киевом для совершения теракта на Троекуровском кладбище в Москве Джалолиддин Шамсов является гражданином Таджикистана, сообщили РИА Новости в МВД... РИА Новости, 17.11.2025
Стали известны подробности о фигуранте дела о подготовке теракта в Москве
МВД: фигурант дела о подготовке теракта в Москве имеет гражданство Таджикистана
ДУШАНБЕ, 17 ноя - РИА Новости, Лидия Исамова. Завербованный Киевом для совершения теракта на Троекуровском кладбище в Москве Джалолиддин Шамсов является гражданином Таджикистана, сообщили РИА Новости в МВД страны.
ФСБ РФ
ранее сообщила о предотвращении теракта, который спецслужбы Украины
планировали против одного из высших должностных лиц РФ при посещении им могилы родственников на Троекуровском кладбище. Для этого Киев
завербовал нелегального мигранта из Центральной Азии
, двоих ранее судимых наркозависимых граждан РФ и проживающего в Киеве Джалолиддина Шамсова, разыскиваемого РФ за совершение убийства и незаконный оборот оружия.
"Джалодиддин Шамсов 1979 года рождения, разыскиваемый в РФ, является гражданином Таджикистана", - сказал собеседник агентства.
По его данным, Шамсов прописан в районном центре Яван, в 45 километрах южнее Душанбе
, в кишлаке Озоди.
"Сведениями о том, проживает ли он по месту прописки, МВД пока не располагает, ведется проверка", - добавили в министерстве.