Рейтинг@Mail.ru
Стали известны подробности о фигуранте дела о подготовке теракта в Москве - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/moskva-2055511746.html
Стали известны подробности о фигуранте дела о подготовке теракта в Москве
Стали известны подробности о фигуранте дела о подготовке теракта в Москве - РИА Новости, 17.11.2025
Стали известны подробности о фигуранте дела о подготовке теракта в Москве
Завербованный Киевом для совершения теракта на Троекуровском кладбище в Москве Джалолиддин Шамсов является гражданином Таджикистана, сообщили РИА Новости в МВД... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T16:24:00+03:00
2025-11-17T16:24:00+03:00
россия
киев
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936621902_0:119:1348:877_1920x0_80_0_0_6f2af78f33ec7a76db0e017480f2621a.jpg
https://ria.ru/20251114/pokushenie-2054913940.html
россия
киев
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936621902_101:0:1301:900_1920x0_80_0_0_77cbdcea0ddc48271581727eaf39f92f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Киев, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Стали известны подробности о фигуранте дела о подготовке теракта в Москве

МВД: фигурант дела о подготовке теракта в Москве имеет гражданство Таджикистана

© Sputnik / Амир ИсаевСотрудники МВД Таджикистана
Сотрудники МВД Таджикистана - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Sputnik / Амир Исаев
Сотрудники МВД Таджикистана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУШАНБЕ, 17 ноя - РИА Новости, Лидия Исамова. Завербованный Киевом для совершения теракта на Троекуровском кладбище в Москве Джалолиддин Шамсов является гражданином Таджикистана, сообщили РИА Новости в МВД страны.
ФСБ РФ ранее сообщила о предотвращении теракта, который спецслужбы Украины планировали против одного из высших должностных лиц РФ при посещении им могилы родственников на Троекуровском кладбище. Для этого Киев завербовал нелегального мигранта из Центральной Азии, двоих ранее судимых наркозависимых граждан РФ и проживающего в Киеве Джалолиддина Шамсова, разыскиваемого РФ за совершение убийства и незаконный оборот оружия.
"Джалодиддин Шамсов 1979 года рождения, разыскиваемый в РФ, является гражданином Таджикистана", - сказал собеседник агентства.
По его данным, Шамсов прописан в районном центре Яван, в 45 километрах южнее Душанбе, в кишлаке Озоди.
"Сведениями о том, проживает ли он по месту прописки, МВД пока не располагает, ведется проверка", - добавили в министерстве.
Задержание агентов, готовивших по заданию украинских спецслужб убийство российского чиновника - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц
14 ноября, 07:48
 
РоссияКиевМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала