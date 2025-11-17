Стали известны подробности о фигуранте дела о подготовке теракта в Москве

ДУШАНБЕ, 17 ноя - РИА Новости, Лидия Исамова. Завербованный Киевом для совершения теракта на Троекуровском кладбище в Москве Джалолиддин Шамсов является гражданином Таджикистана, сообщили РИА Новости в МВД страны.

"Джалодиддин Шамсов 1979 года рождения, разыскиваемый в РФ, является гражданином Таджикистана", - сказал собеседник агентства.

"Сведениями о том, проживает ли он по месту прописки, МВД пока не располагает, ведется проверка", - добавили в министерстве.