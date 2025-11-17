В Москве задержали мужчину, совращавшего девочек в интернете

МОСКВА 17 ноя – РИА Новости. Правоохранители задержали в Москве мужчину, который знакомился с несовершеннолетними девочками в интернете, а после совращал их, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

По версии следствия, в январе прошлого года москвич 1987 года рождения познакомился в интернете с 11-летней девочкой. Во время общения он просил у нее интимные фотографии, а также сам отправлял ей видеозаписи эротического характера. Кроме того, при встрече с девочкой мужчина совершил в отношении нее "насильственные действия сексуального характера".

В ведомстве добавили, что в октябре этого года жертвой мужчины стала 13-летняя школьница.

Возбуждено уголовное дело. Следствие вменяет мужчине два эпизода "иных насильственных действий сексуального характера", "половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", а также три эпизода "развратных действий".

"Фигурант задержан. Ему предъявлено обвинение", - сообщили в пресс-службе, добавив, что фигурант уже арестован.