https://ria.ru/20251117/moskva-2055498843.html
В Москве задержали мужчину, совращавшего девочек в интернете
В Москве задержали мужчину, совращавшего девочек в интернете - РИА Новости, 17.11.2025
В Москве задержали мужчину, совращавшего девочек в интернете
Правоохранители задержали в Москве мужчину, который знакомился с несовершеннолетними девочками в интернете, а после совращал их, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T15:46:00+03:00
2025-11-17T15:46:00+03:00
2025-11-17T15:46:00+03:00
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
https://ria.ru/20251117/dnr-2055488712.html
https://ria.ru/20251112/kyzyl-2054604411.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали мужчину, совращавшего девочек в интернете
В Москве мужчину задержали по делу о совращении несовершеннолетних
МОСКВА 17 ноя – РИА Новости. Правоохранители задержали в Москве мужчину, который знакомился с несовершеннолетними девочками в интернете, а после совращал их, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.
По версии следствия, в январе прошлого года москвич 1987 года рождения познакомился в интернете с 11-летней девочкой. Во время общения он просил у нее интимные фотографии, а также сам отправлял ей видеозаписи эротического характера. Кроме того, при встрече с девочкой мужчина совершил в отношении нее "насильственные действия сексуального характера".
В ведомстве добавили, что в октябре этого года жертвой мужчины стала 13-летняя школьница.
Возбуждено уголовное дело. Следствие вменяет мужчине два эпизода "иных насильственных действий сексуального характера", "половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", а также три эпизода "развратных действий".
"Фигурант задержан. Ему предъявлено обвинение", - сообщили в пресс-службе, добавив, что фигурант уже арестован.
Сейчас следствие проверяет причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям. Также в главке просят граждан, которые обладают какой-либо информацией о преступлениях, совершенных мужчиной, обратиться в правоохранительные органы.