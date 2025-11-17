Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали мужчину, совращавшего девочек в интернете - РИА Новости, 17.11.2025
15:46 17.11.2025
В Москве задержали мужчину, совращавшего девочек в интернете
В Москве задержали мужчину, совращавшего девочек в интернете - РИА Новости, 17.11.2025
В Москве задержали мужчину, совращавшего девочек в интернете
Правоохранители задержали в Москве мужчину, который знакомился с несовершеннолетними девочками в интернете, а после совращал их, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T15:46:00+03:00
2025-11-17T15:46:00+03:00
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
россия
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали мужчину, совращавшего девочек в интернете

В Москве мужчину задержали по делу о совращении несовершеннолетних

© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
МОСКВА 17 ноя – РИА Новости. Правоохранители задержали в Москве мужчину, который знакомился с несовершеннолетними девочками в интернете, а после совращал их, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.
По версии следствия, в январе прошлого года москвич 1987 года рождения познакомился в интернете с 11-летней девочкой. Во время общения он просил у нее интимные фотографии, а также сам отправлял ей видеозаписи эротического характера. Кроме того, при встрече с девочкой мужчина совершил в отношении нее "насильственные действия сексуального характера".
В ведомстве добавили, что в октябре этого года жертвой мужчины стала 13-летняя школьница.
Возбуждено уголовное дело. Следствие вменяет мужчине два эпизода "иных насильственных действий сексуального характера", "половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", а также три эпизода "развратных действий".
"Фигурант задержан. Ему предъявлено обвинение", - сообщили в пресс-службе, добавив, что фигурант уже арестован.
Сейчас следствие проверяет причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям. Также в главке просят граждан, которые обладают какой-либо информацией о преступлениях, совершенных мужчиной, обратиться в правоохранительные органы.
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
