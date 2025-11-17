Главы правительств стран ШОС подпишут совместное коммюнике

Кроме того, на заседании участники планируют обсудить современные тенденции в глобальной экономике и вопросы дальнейшего укрепления экономического и гуманитарного измерений в контексте модернизации объединения.

"Главы правительств рассмотрят меры по комплексному и поступательному выполнению Стратегии развития ШОС до 2035 года, прежде всего, по расширению торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Основное внимание будет уделено вопросам взаимодействия в сферах цифровой экономики, энергетики, "зеленой" промышленности, искусственного интеллекта, науки и инноваций, образования, культуры, туризма, здравоохранения, спорта, контактов по линии молодежи", - следует из сообщения.