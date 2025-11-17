Рейтинг@Mail.ru
Главы правительств стран ШОС подпишут совместное коммюнике - РИА Новости, 17.11.2025
14:36 17.11.2025
Главы правительств стран ШОС подпишут совместное коммюнике
Главы правительств стран ШОС подпишут совместное коммюнике - РИА Новости, 17.11.2025
Главы правительств стран ШОС подпишут совместное коммюнике
Главы правительств стран ШОС подпишут совместное коммюнике по итогам заседания в Москве, сообщили в кабмине РФ. РИА Новости, 17.11.2025
Главы правительств стран ШОС подпишут совместное коммюнике

Главы правительств стран ШОС подпишут коммюнике по итогам заседания в Москве

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Главы правительств стран ШОС подпишут совместное коммюнике по итогам заседания в Москве, сообщили в кабмине РФ.
В Москве под председательством РФ 17-18 ноября пройдет заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
"Итоги заседания планируется отразить в совместном коммюнике. В заявлении об экономическом положении в мире и на пространстве ШОС будет зафиксирована консолидированная позиция государств-членов ШОС в защиту открытой, справедливой, равноправной многосторонней торговой системы. Ряд решений касаются финансовых и организационных аспектов, включая бюджет объединения на 2026 год", - говорится в материалах к заседанию.
Кроме того, на заседании участники планируют обсудить современные тенденции в глобальной экономике и вопросы дальнейшего укрепления экономического и гуманитарного измерений в контексте модернизации объединения.
"Главы правительств рассмотрят меры по комплексному и поступательному выполнению Стратегии развития ШОС до 2035 года, прежде всего, по расширению торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Основное внимание будет уделено вопросам взаимодействия в сферах цифровой экономики, энергетики, "зеленой" промышленности, искусственного интеллекта, науки и инноваций, образования, культуры, туризма, здравоохранения, спорта, контактов по линии молодежи", - следует из сообщения.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В Иране ожидается совместное антитеррористическое учение ШОС
В миреМоскваРоссияШОС
 
 
