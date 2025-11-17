https://ria.ru/20251117/moskva-2055473187.html
Главы правительств стран ШОС подпишут совместное коммюнике
2025-11-17T14:36:00+03:00
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Главы правительств стран ШОС подпишут совместное коммюнике по итогам заседания в Москве, сообщили в кабмине РФ.
В Москве
под председательством РФ
17-18 ноября пройдет заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
"Итоги заседания планируется отразить в совместном коммюнике. В заявлении об экономическом положении в мире и на пространстве ШОС
будет зафиксирована консолидированная позиция государств-членов ШОС в защиту открытой, справедливой, равноправной многосторонней торговой системы. Ряд решений касаются финансовых и организационных аспектов, включая бюджет объединения на 2026 год", - говорится в материалах к заседанию.
Кроме того, на заседании участники планируют обсудить современные тенденции в глобальной экономике и вопросы дальнейшего укрепления экономического и гуманитарного измерений в контексте модернизации объединения.
"Главы правительств рассмотрят меры по комплексному и поступательному выполнению Стратегии развития ШОС до 2035 года, прежде всего, по расширению торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Основное внимание будет уделено вопросам взаимодействия в сферах цифровой экономики, энергетики, "зеленой" промышленности, искусственного интеллекта, науки и инноваций, образования, культуры, туризма, здравоохранения, спорта, контактов по линии молодежи", - следует из сообщения.