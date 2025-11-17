В Москве загорелась пятиэтажная новостройка

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Строящееся пятиэтажное здание загорелось в центре Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Соймоновский проезд, дом 3. Происходит загорание в строящемся пятиэтажном здании", - говорится в сообщении.