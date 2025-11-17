https://ria.ru/20251117/moskva-2055440758.html
В Москве загорелась пятиэтажная новостройка
Строящееся пятиэтажное здание загорелось в центре Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T17:50:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
россия
