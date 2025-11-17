Рейтинг@Mail.ru
В Москве загорелась пятиэтажная новостройка - РИА Новости, 17.11.2025
13:07 17.11.2025 (обновлено: 17:50 17.11.2025)
В Москве загорелась пятиэтажная новостройка
В Москве загорелась пятиэтажная новостройка
Строящееся пятиэтажное здание загорелось в центре Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 17.11.2025
В Москве загорелась пятиэтажная новостройка

Пятиэтажная новостройка загорелась в центре Москвы

Пожар на стройке ЖК Le Dome в центре Москвы. 17 ноября 2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Пожар на стройке ЖК Le Dome в центре Москвы. 17 ноября 2025
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Строящееся пятиэтажное здание загорелось в центре Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Соймоновский проезд, дом 3. Происходит загорание в строящемся пятиэтажном здании", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, к тушению привлечены 77 человек и 22 единицы техники.
