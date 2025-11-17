https://ria.ru/20251117/moskva-2055387579.html
В Москве мужчина украл продукты из "Вкусвилла", угрожая сотрудникам ножом
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мужчина украл из сетевого магазина на юго-западе Москвы продукты, угрожая ножом сотрудникам, его задержали на площади трех вокзалов, за разбой ему грозит до 10 лет, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД Владимир Васенин.
"В полицию с заявлением обратилась продавец сетевого магазина на улице Удальцова. Женщина сообщила, что мужчина под видом покупателя сложил в корзину товары и, не оплатив их, направился к выходу. Работники торговой точки попытались остановить его, однако злоумышленник достал нож и, угрожая им, скрылся с похищенным", - сказал он.
Васенин
добавил, что полицейские задержали на Комсомольской площади подозреваемого — 32-летнего ранее неоднократно судимого приезжего, при досмотре у мужчины изъяли нож.
На видео, опубликованном на сайте главка, мужчина ходит по "ВкусВиллу
", наполняя корзинку продуктами, а затем направляется к выходу, несмотря на попытки сотрудниц магазина его остановить.
Фигурант обвиняется по ч. 2 ст. 162 УК РФ
(разбой) и арестован, санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.