В Москве мужчина украл продукты из "Вкусвилла", угрожая сотрудникам ножом

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мужчина украл из сетевого магазина на юго-западе Москвы продукты, угрожая ножом сотрудникам, его задержали на площади трех вокзалов, за разбой ему грозит до 10 лет, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД Владимир Васенин.

"В полицию с заявлением обратилась продавец сетевого магазина на улице Удальцова. Женщина сообщила, что мужчина под видом покупателя сложил в корзину товары и, не оплатив их, направился к выходу. Работники торговой точки попытались остановить его, однако злоумышленник достал нож и, угрожая им, скрылся с похищенным", - сказал он.