В Госдуме назвали самые популярные мошеннические схемы в 2025 году

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Классические мошеннические схемы обмана по телефону и через иностранные мессенджеры остаются наиболее распространёнными в 2025 году, но злоумышленники постоянно их адаптируют к новым технологиям, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

"По итогам 2025 года можно отметить, что мошенники продолжают активно адаптироваться к новым технологиям, превращая социальную инженерию в целую индустрию. Наиболее распространёнными остаются классические схемы обмана по телефону и через иностранные мессенджеры, однако они становятся всё более изощрёнными. Преступники используют базы утечек, персонализированные обращения и даже поддельные "голоса" родственников с помощью нейросетей, чтобы вызвать доверие и заставить человека действовать под давлением", - сказал он.

По его словам, одним из самых заметных трендов стали случаи использования искусственного интеллекта для имитации общения — так называемые дипфейк-звонки.

"Мошенники создают реалистичные аудио- и видеосообщения от имени сотрудников банков, следователей или близких людей. Это усиливает эффект психологического воздействия и снижает способность жертвы критически оценивать ситуацию. В ответ мы начали разрабатывать нормы, вводящие ответственность за использование ИИ в мошеннических целях, а также механизмы быстрой блокировки подозрительных номеров и ресурсов", - отметил Немкин

Депутат отметил, что активно растёт и доля схем с использованием поддельных инвестиционных платформ, криптообменников и маркетплейсов.

"Злоумышленники играют на стремлении граждан "выгодно вложиться" или "купить дешевле", заманивая на фишинговые сайты, визуально не отличимые от настоящих. Всё чаще такие ресурсы распространяются через таргетированную рекламу в соцсетях, что делает проблему особенно актуальной для молодёжи. Здесь ключевым направлением противодействия становится не только блокировка сайтов, но и развитие финансовой грамотности и медиагигиены", - объяснил он.

Немкин подчеркнул, что не теряют популярности и схемы с "переводом самому себе" через Систему быстрых платежей (СПБ), когда мошенники убеждают жертву объединить средства на одном счёте "для безопасности", после этого деньги быстро выводятся через сеть дропперов.