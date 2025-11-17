В Госдуме назвали самые популярные мошеннические схемы в 2025 году

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Классические мошеннические схемы обмана по телефону и через иностранные мессенджеры остаются наиболее распространёнными в 2025 году, но злоумышленники постоянно их адаптируют к новым технологиям, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
"По итогам 2025 года можно отметить, что мошенники продолжают активно адаптироваться к новым технологиям, превращая социальную инженерию в целую индустрию. Наиболее распространёнными остаются классические схемы обмана по телефону и через иностранные мессенджеры, однако они становятся всё более изощрёнными. Преступники используют базы утечек, персонализированные обращения и даже поддельные "голоса" родственников с помощью нейросетей, чтобы вызвать доверие и заставить человека действовать под давлением", - сказал он.
По его словам, одним из самых заметных трендов стали случаи использования искусственного интеллекта для имитации общения — так называемые дипфейк-звонки.
"Мошенники создают реалистичные аудио- и видеосообщения от имени сотрудников банков, следователей или близких людей. Это усиливает эффект психологического воздействия и снижает способность жертвы критически оценивать ситуацию. В ответ мы начали разрабатывать нормы, вводящие ответственность за использование ИИ в мошеннических целях, а также механизмы быстрой блокировки подозрительных номеров и ресурсов", - отметил Немкин.
Депутат отметил, что активно растёт и доля схем с использованием поддельных инвестиционных платформ, криптообменников и маркетплейсов.
"Злоумышленники играют на стремлении граждан "выгодно вложиться" или "купить дешевле", заманивая на фишинговые сайты, визуально не отличимые от настоящих. Всё чаще такие ресурсы распространяются через таргетированную рекламу в соцсетях, что делает проблему особенно актуальной для молодёжи. Здесь ключевым направлением противодействия становится не только блокировка сайтов, но и развитие финансовой грамотности и медиагигиены", - объяснил он.
Немкин подчеркнул, что не теряют популярности и схемы с "переводом самому себе" через Систему быстрых платежей (СПБ), когда мошенники убеждают жертву объединить средства на одном счёте "для безопасности", после этого деньги быстро выводятся через сеть дропперов.
"Главный вывод этого года — мошенники становятся технологичнее, но с ними развивается и система противодействия. Запуск антифрод-платформы, совместные базы данных операторов связи и банков, маркировка звонков, самозапреты на кредиты и переводы — все эти меры постепенно создают цифровой "щит" вокруг граждан. Однако эффективность этой защиты во многом зависит от осознанности самих пользователей. Без базовых знаний о кибербезопасности даже самые совершенные технологии не смогут полностью защитить человека от обмана", - заключил он.
