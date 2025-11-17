Политик с сожалением отметил, что, исходя из опыта последних лет, "европейская поддержка" часто обходится молдавской экономике дорого. "Сельское хозяйство находится на грани краха, инфраструктура разрушается, а многие местные предприятия находятся на грани банкротства. За речами о "европейском будущем Молдовы" на самом деле скрывается суровая реальность: наши стратегические ресурсы - земля, инфраструктура, государственные предприятия - находятся под угрозой перехода под иностранный контроль", - подчеркнул он.