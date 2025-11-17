КИШИНЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Молдавия совершила серьёзную ошибку, сосредоточившись во внешней политике исключительно на Западе, поддержка евроинтеграционного пути дорого обходится молдавской экономике, заявил экс-депутат от молдавского оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.
"Во внешней политике Республика Молдова совершила серьёзную ошибку, сосредоточившись исключительно на Западе. В постоянно меняющемся мире малым государствам следует проявлять осторожность и гибкость, смотреть во все стороны и развивать сбалансированные отношения. Вместо того, чтобы ограничиваться одним стратегическим партнёром, было бы разумно укреплять отношения с другими крупными державами", - написал Боля в своем Telegram-канале.
Политик с сожалением отметил, что, исходя из опыта последних лет, "европейская поддержка" часто обходится молдавской экономике дорого. "Сельское хозяйство находится на грани краха, инфраструктура разрушается, а многие местные предприятия находятся на грани банкротства. За речами о "европейском будущем Молдовы" на самом деле скрывается суровая реальность: наши стратегические ресурсы - земля, инфраструктура, государственные предприятия - находятся под угрозой перехода под иностранный контроль", - подчеркнул он.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за которое агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
