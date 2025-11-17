Умер молдавский сценарист и режиссер Николай Гибу

КИШИНЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Ушел из жизни молдавский сценарист и режиссёр Николай Гибу, сообщает в понедельник молдавский портал Noi.md.
"Ушёл из жизни знаменитый молдавский сценарист и режиссёр Николай Гибу. Это был режиссёр-легенда", - говорится в сообщении, опубликованном на портале.
Среди известных фильмов, поставленных Гибу, "Гнев", "Зарубки на память", "Кодовое название "Южный гром", "Корень жизни", "Ваш специальный корреспондент". В фильмах Гибу снимались такие кинозвёзды, как Олег Янковский, Владислав Дворжецкий, Клара Лучко.
Николай Гибу родился 19 ноября 1936 года в селе Озёрное, Килийского района Одесской области. Окончил в 1966 году сценарный факультет ВГИК, мастерскую К. Парамоновой и В. Ежова. С 1966 года – сценарист и редактор комитета по кинематографии Молдавской ССР, а c 1970 по 2009 год работал режиссёром и сценаристом на киностудии "Молдова-фильм". Автор книг и статей о молдавском кино.