Экс-премьер оценил динамику развития молдавской экономики

КИШИНЕВ, 17 ноя — РИА Новости. Молдавия показывает худшую динамику экономики среди стран, граничащих с Украиной, заявил экс-премьер республики, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.
Ранее экс-премьер сообщил, что МВФ прекратил финансирование, республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истек в октябре 2025 года. По его словам, то, что власти называют "бюрократической задержкой", на самом деле является серьёзной потерей доверия и доказательством краха стратегии "управления в долг". Экс-премьер отметил, что программа с МВФ превратилась в череду невыполненных обещаний - реформы в энергетике, налоговой политике, корпоративном управлении и борьбе с коррупцией остались лишь на бумаге.
"Молдавия остается единственной соседним с Украиной государством с экономикой в состоянии свободного падения. Президент Майя Санду и партия "Действие и солидарность" (ПДС – ред.) сделали из "войны на Украине" универсальную мантру, которой объясняют любые потрясения: рост цен, блокировки, экономические провалы. На протяжении трёх лет звучат одни и те же механические оправдания, повторяемые до навязчивости... "сложный региональный контекст", "это не зависит от нас". Однако в какой-то момент реальность перестает поддаваться пропаганде, и цифры — включая данные МВФ - становятся беспощадными", - написал Филат в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в 2022 году именно молдавская экономика продемонстрировала наиболее глубокое снижение.
"Падение в Молдавии оказалось сильнее, несмотря на отсутствие военных действий и разрушений инфраструктуры. В 2024 году ВВП Молдавии на 3,4 % ниже уровня 2021 года — базового, довоенного. Ни одна другая страна, соседствующая с Украиной, не находится в минусе", — подчеркнул молдавский экс-премьер.
Политик добавил, что в 2023–2024 годах региональные экономики стабилизировались, и страны Восточной Европы, включая Румынию, Польшу и Словакию, вернулись к росту. "Даже Украина, находящаяся в состоянии войны, демонстрирует лучшую динамику, чем Молдавия под управлением ПДС", - заключил Филат.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.