На авиасалоне в Дубае представили модели российских гражданских самолетов - РИА Новости, 17.11.2025
10:25 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/modeli-2055398338.html
На авиасалоне в Дубае представили модели российских гражданских самолетов
На авиасалоне в Дубае представили модели российских гражданских самолетов
Модели российских гражданских самолетов МС-21-300 и SJ-100 с компоновкой бортов представили на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025, передает... РИА Новости, 17.11.2025
На авиасалоне в Дубае представили модели российских гражданских самолетов

На Dubai Airshow 2025 представили модели самолетов МС-21-300 и SJ-100

ДУБАЙ, 17 ноя - РИА Новости. Модели российских гражданских самолетов МС-21-300 и SJ-100 с компоновкой бортов представили на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025, передает корреспондент РИА Новости.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал, что старт серийного производства лайнера запланирован на 2026 год. Объем производства российских самолетов МС-21 с 2029 года должен составить 72 единицы в год.
SJ-100 ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
Самолет Superjet 17 марта совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, таким образом, начались летные испытания двигателя в составе воздушного судна.
Dubai Airshow - одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Очередной форум проходит с 17 по 21 ноября в Дубае, ОАЭ. В рамках мероприятия будут представлены инновации в авиации, космосе и обороне, а также пройдут летные демонстрации и конференции.
Импортозамещенный вертолет "Ансат" впервые представили за рубежом
Вчера, 09:21
 
Комсомольск-на-АмуреДубайОАЭСергей ЧемезовРостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)МС-21SJ-100Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
