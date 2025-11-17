https://ria.ru/20251117/modeli-2055398338.html
На авиасалоне в Дубае представили модели российских гражданских самолетов
Модели российских гражданских самолетов МС-21-300 и SJ-100 с компоновкой бортов представили на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025, передает... РИА Новости, 17.11.2025
комсомольск-на-амуре
дубай
оаэ
сергей чемезов
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
мс-21
sj-100
комсомольск-на-амуре
дубай
оаэ
Комсомольск-на-Амуре, Дубай, ОАЭ, Сергей Чемезов, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), МС-21, SJ-100, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
