Мишустин рассказал о мерах, принимаемых для развития отношений с Китаем
17:02 17.11.2025 (обновлено: 17:25 17.11.2025)
Мишустин рассказал о мерах, принимаемых для развития отношений с Китаем
Россия и Китай предпринимают эффективные меры, направленные на развитие торгово-экономических отношений, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с РИА Новости, 17.11.2025
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия и Китай предпринимают эффективные меры, направленные на развитие торгово-экономических отношений, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
"Совместно сегодня с китайскими партнерами мы предпринимаем эффективные меры, которые, в первую очередь, направлены на развитие наших торгово-экономических отношений, связей и продвижение различных проектов в самых различных областях экономики", - сказал Мишустин.
