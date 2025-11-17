https://ria.ru/20251117/mishustin-2055524331.html
Мишустин рассказал о мерах, принимаемых для развития отношений с Китаем
Мишустин рассказал о мерах, принимаемых для развития отношений с Китаем - РИА Новости, 17.11.2025
Мишустин рассказал о мерах, принимаемых для развития отношений с Китаем
Россия и Китай предпринимают эффективные меры, направленные на развитие торгово-экономических отношений, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T17:02:00+03:00
2025-11-17T17:02:00+03:00
2025-11-17T17:25:00+03:00
экономика
россия
китай
михаил мишустин
ли цян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055529507_0:216:2652:1708_1920x0_80_0_0_83dd24d8f4977976a165a118b1b2cdad.jpg
https://ria.ru/20251103/kitay-2052622769.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055529507_0:0:2653:1989_1920x0_80_0_0_4c922dada536a6c2cfe23184ef9f50d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, михаил мишустин, ли цян
Экономика, Россия, Китай, Михаил Мишустин, Ли Цян
Мишустин рассказал о мерах, принимаемых для развития отношений с Китаем
Мишустин: Россия и Китай предпринимают эффективные меры для развития отношений