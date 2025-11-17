Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай наращивают экономическую составляющую в ШОС, заявил Мишустин
16:56 17.11.2025
Россия и Китай наращивают экономическую составляющую в ШОС, заявил Мишустин
Россия и Китай наращивают экономическую составляющую в ШОС, заявил Мишустин

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета КНР Ли Цян. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия и Китай плотно взаимодействуют в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), наращивают экономическую составляющую в работе объединения, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Российский премьер в понедельник встретился в Москве с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, который прибыл в РФ для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС.
"Россия и Китай плотно взаимодействуют в рамках ШОС. Во исполнение решений, которые приняты на саммите в сентябре в китайском Тяньцзине, мы наращиваем экономическую составляющую в работе этой организации", - заявил Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Россия и Китай будут защищать общие интересы, заявил Мишустин
