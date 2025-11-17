Россия и Китай будут защищать общие интересы, заявил Мишустин

Рейтинг@Mail.ru
16:50 17.11.2025
россия, китай, михаил мишустин
Россия, Китай, Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия и Китай будут последовательно защищать общие интересы и укреплять технологический суверенитет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Будем последовательно защищать наши общие интересы, укреплять промышленный технологический суверенитет, добиваться вместе поставленных целей в логике добрососедства и взаимного уважения наших стран", - сказал Мишустин на встрече с премьером госсовета КНР.
Ли Цян: Китай готов укреплять взаимодействие с Россией - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Китай готов укреплять взаимодействие с Россией, заявил Ли Цян
3 ноября, 11:05
 
РоссияКитайМихаил Мишустин
 
 
