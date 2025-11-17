https://ria.ru/20251117/mishustin-2055521339.html
Россия и Китай будут защищать общие интересы, заявил Мишустин
Россия и Китай будут последовательно защищать общие интересы и укреплять технологический суверенитет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T16:50:00+03:00
россия, китай, михаил мишустин
