МИД Черногории вызвал посла России

БЕЛГРАД, 17 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Черногории вызвало посла России в республике Александра Лукашика в связи с его заявлениями об участии официальной Подгорицы в механизме НАТО для оказания помощи Украине в безопасности и обучении (NSATU), передает Радио и телевидение Черногории.
Депутаты скупщины (парламента) Черногории ранее большинством голосов одобрили отправку военнослужащих армии Черногории для участия в NSATU. По последним официальным данным на начало 2024 года, вооруженные силы балканской республики составляли 1,9 тысячи человек, а годовой бюджет на оборону - 42,2 миллиона евро. Отмечается, что речь идет о якобы публичном комментарии российского дипломата в отношении интервью черногорского президента Якова Милатовича французскому изданию La Croix в части участия в NSATU. Слова посла при этом не приводятся.
"Российскому послу сообщено, что в будущем подобные заявления будут рассматриваться как намеренно враждебные действия, на которые министерство будет адекватно реагировать в соответствии с международными нормами", - цитирует национальный канал заявление МИД.
Черногорский премьер Милойко Спайич на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил в декабре 2024 года, что отправит двух военных для участия в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения в ФРГ.
Государства-члены альянса на саммите в Вашингтоне летом приняли решение о создании инициативы НАТО по помощи Украине в области безопасности и обучения (NSATU). Штаб-квартира NSATU находится в Германии в Висбадене.
В июне 2017 года Черногория вступила в НАТО, после того как правящая тогда коалиция во главе с Демократической партией социалистов экс-президента Мило Джукановича утвердила в Скупщине вступление в Североатлантический альянс, несмотря на бойкот оппозиции и массовые протесты граждан.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
