МИД Черногории вызвал посла России

БЕЛГРАД, 17 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Черногории вызвало посла России в республике Александра Лукашика в связи с его заявлениями об участии официальной Подгорицы в механизме НАТО для оказания помощи Украине в безопасности и обучении (NSATU), передает Радио и телевидение Черногории.