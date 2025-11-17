Главы МИД России и Индии обсудили сотрудничество в энергетической сфере

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром практические шаги по развитию взаимодействия, сообщили в российском Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром практические шаги по развитию взаимодействия, сообщили в российском МИД

"Должное внимание было уделено практическим шагам по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества, в том числе в энергетической и финансовой сферах, вопросам военно-технического и логистического сотрудничества", — рассказали там.

Министры также обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки с акцентом на организацию саммита Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди . Как сообщил на встрече глава индийского МИД, к нему готовят несколько двусторонних соглашений.

Стороны выразили приверженность формированию справедливого многополярного миропорядка и обеспечению глобальной безопасности, а также обоюдный настрой на дальнейшее продвижение особо привилегированного стратегического партнерства.

Путин планирует посетить Индию в следующем месяце. Саммит проходит ежегодно, в этот раз он состоится в 25-летнюю годовщину подписания Декларации о стратегическом партнерстве. Лавров во время встречи подтвердил, что встреча пройдет через три недели в Нью-Дели. Индийские СМИ называли даты 5-6 декабря.

Джайшанкар прибыл в Москву для участия в заседании Совета глав правительств ШОС . С Лавровым он собирался обсудить конфликты на Украине , Ближнем Востоке и в Афганистане

Российский министр, в свою очередь, назвал отношения с Индией важнейшим приоритетом во внешней политике. Сейчас, по его словам, страны особо сосредоточены на создании благоприятных условий для работы экономических операторов на рынках друг друга.