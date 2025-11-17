https://ria.ru/20251117/mid-2055577542.html
Главы МИД России и Индии обсудили сотрудничество в энергетической сфере
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром практические шаги по развитию взаимодействия, сообщили в российском МИД
.
"Должное внимание было уделено практическим шагам по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества, в том числе в энергетической и финансовой сферах, вопросам военно-технического и логистического сотрудничества", — рассказали там.
Министры также обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки с акцентом на организацию саммита Владимира Путина
и премьер-министра Индии Нарендры Моди
. Как сообщил на встрече глава индийского МИД, к нему готовят несколько двусторонних соглашений.
Стороны выразили приверженность формированию справедливого многополярного миропорядка и обеспечению глобальной безопасности, а также обоюдный настрой на дальнейшее продвижение особо привилегированного стратегического партнерства.
Путин планирует посетить Индию в следующем месяце. Саммит проходит ежегодно, в этот раз он состоится в 25-летнюю годовщину подписания Декларации о стратегическом партнерстве. Лавров
во время встречи подтвердил, что встреча пройдет через три недели в Нью-Дели. Индийские СМИ называли даты 5-6 декабря.
Джайшанкар прибыл в Москву для участия в заседании Совета глав правительств ШОС
. С Лавровым он собирался обсудить конфликты на Украине
, Ближнем Востоке и в Афганистане
.
Российский министр, в свою очередь, назвал отношения с Индией важнейшим приоритетом во внешней политике. Сейчас, по его словам, страны особо сосредоточены на создании благоприятных условий для работы экономических операторов на рынках друг друга.
Он отметил совместные достижения и хорошие перспективы взаимодействия в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства, военного и военно-технического сотрудничества, а также научно-технических и культурных связей. Одними из самых многообещающих проектов он назвал международный транспортный коридор "Север — Юг" и Северный морской путь.