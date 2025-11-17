МИД Бельгии: выданные россиянам шенгенские визы продолжают действовать

БРЮССЕЛЬ, 17 ноя - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Многократные шенгенские визы, выданные Бельгией гражданам России до введения новых ограничений ЕС, продолжают действовать, сообщили РИА Новости в МИД страны.

Решение о визовых ограничениях для граждан России ранее обнародовала Европейская комиссия, отметив, что меры были предварительно согласованы со всеми странами Евросоюза. К ним должны присоединиться также государства Шенгенской зоны , не входящие в ЕС . В Еврокомиссии уточнили, что эти новые правила не имеют обратной силы, однако каждое государство ЕС всё равно может решить применить их к уже выданным визам. Запрет на выдачу россиянам многократных шенгенских виз вступил в силу 8 ноября.

"Это решение не имеет обратной силы и применяется только к визам, выданным после его вступления в силу (8 ноября – ред.). Лицо, имеющее действующую многократную визу, продолжает пользоваться ею до истечения срока её действия", – заявили в ведомстве.

В МИД Бельгии подтвердили, что новые ограничения на выдачу многократных виз не распространяются на близких родственников граждан РФ, легально проживающих в ЕС, на близких родственников граждан ЕС, а также на работников транспортного сектора.

"Это решение (ЕС – ред.) применяется только к выдаче виз, а не к подаче заявления, ограничивая срок действия визы и число въездов. Оно никак не влияет на подачу или принятие заявления к рассмотрению как таковое", - отметили в ведомстве.

На практике новые правила означают, что россиянам, желающим посетить страны Шенгенского соглашения, придётся каждый раз запрашивать новую визу. Государства также смогут вводить дополнительные проверки заявителей.