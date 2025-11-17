https://ria.ru/20251117/mid-2055360390.html
МИД Бельгии: выданные россиянам шенгенские визы продолжают действовать
МИД Бельгии: выданные россиянам шенгенские визы продолжают действовать
Многократные шенгенские визы, выданные Бельгией гражданам России до введения новых ограничений ЕС, продолжают действовать, сообщили РИА Новости в МИД страны. РИА Новости, 17.11.2025
БРЮССЕЛЬ, 17 ноя - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Многократные шенгенские визы, выданные Бельгией гражданам России до введения новых ограничений ЕС, продолжают действовать, сообщили РИА Новости в МИД страны.
Решение о визовых ограничениях для граждан России
ранее обнародовала Европейская комиссия, отметив, что меры были предварительно согласованы со всеми странами Евросоюза. К ним должны присоединиться также государства Шенгенской зоны
, не входящие в ЕС
. В Еврокомиссии
уточнили, что эти новые правила не имеют обратной силы, однако каждое государство ЕС всё равно может решить применить их к уже выданным визам. Запрет на выдачу россиянам многократных шенгенских виз вступил в силу 8 ноября.
"Это решение не имеет обратной силы и применяется только к визам, выданным после его вступления в силу (8 ноября – ред.). Лицо, имеющее действующую многократную визу, продолжает пользоваться ею до истечения срока её действия", – заявили в ведомстве.
В МИД Бельгии
подтвердили, что новые ограничения на выдачу многократных виз не распространяются на близких родственников граждан РФ, легально проживающих в ЕС, на близких родственников граждан ЕС, а также на работников транспортного сектора.
"Это решение (ЕС – ред.) применяется только к выдаче виз, а не к подаче заявления, ограничивая срок действия визы и число въездов. Оно никак не влияет на подачу или принятие заявления к рассмотрению как таковое", - отметили в ведомстве.
На практике новые правила означают, что россиянам, желающим посетить страны Шенгенского соглашения, придётся каждый раз запрашивать новую визу. Государства также смогут вводить дополнительные проверки заявителей.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
заявила 9 ноября, что ответные меры на визовые ограничения Евросоюза в отношении российских граждан будут приниматься с учетом интересов России.