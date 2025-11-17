Рейтинг@Mail.ru
МИД Бельгии: выданные россиянам шенгенские визы продолжают действовать - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:22 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/mid-2055360390.html
МИД Бельгии: выданные россиянам шенгенские визы продолжают действовать
МИД Бельгии: выданные россиянам шенгенские визы продолжают действовать - РИА Новости, 17.11.2025
МИД Бельгии: выданные россиянам шенгенские визы продолжают действовать
Многократные шенгенские визы, выданные Бельгией гражданам России до введения новых ограничений ЕС, продолжают действовать, сообщили РИА Новости в МИД страны. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T03:22:00+03:00
2025-11-17T03:22:00+03:00
в мире
россия
бельгия
мария захарова
евросоюз
шенгенская зона
еврокомиссия
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17001/59/170015935_0:321:681:704_1920x0_80_0_0_a765ea8705fe0da3027b1419f97d5089.jpg
https://ria.ru/20251107/ek-2053444653.html
https://ria.ru/20250731/germaniya-2032700405.html
россия
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17001/59/170015935_0:257:681:768_1920x0_80_0_0_fac37cd02ec9dee1de39b5b9c33776f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, бельгия, мария захарова, евросоюз, шенгенская зона, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Бельгия, Мария Захарова, Евросоюз, Шенгенская зона, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
МИД Бельгии: выданные россиянам шенгенские визы продолжают действовать

Выданные россиянам в Бельгии шенгенские визы продолжают свое действие

© Flickr / Jeremy BurginФлаг Бельгии
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Flickr / Jeremy Burgin
Флаг Бельгии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 17 ноя - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Многократные шенгенские визы, выданные Бельгией гражданам России до введения новых ограничений ЕС, продолжают действовать, сообщили РИА Новости в МИД страны.
Решение о визовых ограничениях для граждан России ранее обнародовала Европейская комиссия, отметив, что меры были предварительно согласованы со всеми странами Евросоюза. К ним должны присоединиться также государства Шенгенской зоны, не входящие в ЕС. В Еврокомиссии уточнили, что эти новые правила не имеют обратной силы, однако каждое государство ЕС всё равно может решить применить их к уже выданным визам. Запрет на выдачу россиянам многократных шенгенских виз вступил в силу 8 ноября.
Сотрудник пограничной полиции проверяет паспорт в аэропорту Мемминген - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Россиянам запретят выдачу многократных шенгенских виз
7 ноября, 14:06
"Это решение не имеет обратной силы и применяется только к визам, выданным после его вступления в силу (8 ноября – ред.). Лицо, имеющее действующую многократную визу, продолжает пользоваться ею до истечения срока её действия", – заявили в ведомстве.
В МИД Бельгии подтвердили, что новые ограничения на выдачу многократных виз не распространяются на близких родственников граждан РФ, легально проживающих в ЕС, на близких родственников граждан ЕС, а также на работников транспортного сектора.
"Это решение (ЕС – ред.) применяется только к выдаче виз, а не к подаче заявления, ограничивая срок действия визы и число въездов. Оно никак не влияет на подачу или принятие заявления к рассмотрению как таковое", - отметили в ведомстве.
На практике новые правила означают, что россиянам, желающим посетить страны Шенгенского соглашения, придётся каждый раз запрашивать новую визу. Государства также смогут вводить дополнительные проверки заявителей.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 9 ноября, что ответные меры на визовые ограничения Евросоюза в отношении российских граждан будут приниматься с учетом интересов России.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Германия резко увеличила выдачу россиянам шенгенских виз в 2025 году
31 июля, 19:09
 
В миреРоссияБельгияМария ЗахароваЕвросоюзШенгенская зонаЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала