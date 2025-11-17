Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал об отношении африканских стран к России
17:45 17.11.2025
Медведев рассказал об отношении африканских стран к России
Медведев рассказал об отношении африканских стран к России
россия, африка, дмитрий медведев, единая россия, молодая гвардия
Россия, Африка, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Молодая гвардия
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаДмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Африканские страны относятся к России, которая никогда никого не держала в "колониальном полоне", с большой симпатией, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"(Африка) ...это бурно развивающийся континент, который в целом относится к России с большой симпатией", - сказал Медведев во время общения с активистами "Молодой Гвардии".
Он отметил, что Россия в отличие от западного мира никогда никого не держала в "колониальном полоне".
Сторонники партии АНК и президента Сирила Рамафосы - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
В ЮАР заявили о поддержке России, осудили Запад и Зеленского
23 апреля, 20:05
 
