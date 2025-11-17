https://ria.ru/20251117/medvedev-2055537378.html
Медведев рассказал об отношении африканских стран к России
Медведев рассказал об отношении африканских стран к России - РИА Новости, 17.11.2025
Медведев рассказал об отношении африканских стран к России
Африканские страны относятся к России, которая никогда никого не держала в "колониальном полоне", с большой симпатией, заявил председатель "Единой России"... РИА Новости, 17.11.2025
россия
африка
дмитрий медведев
единая россия
молодая гвардия
россия
африка
Медведев рассказал об отношении африканских стран к России
Медведев заявил, что африканские страны относятся к России с большой симпатией