Рейтинг@Mail.ru
Медведев отметил роль МГЕР в восстановлении мирной жизни в новых регионах - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 17.11.2025 (обновлено: 14:46 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/medvedev-2055475326.html
Медведев отметил роль МГЕР в восстановлении мирной жизни в новых регионах
Медведев отметил роль МГЕР в восстановлении мирной жизни в новых регионах - РИА Новости, 17.11.2025
Медведев отметил роль МГЕР в восстановлении мирной жизни в новых регионах
Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отметил роль волонтеров "Молодой Гвардии "Единой России" в восстановлении... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T14:45:00+03:00
2025-11-17T14:46:00+03:00
общество
россия
москва
дмитрий медведев
единая россия
молодая гвардия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055442570_0:301:3076:2031_1920x0_80_0_0_4a3848a211b618d3d63a3e0d476743d1.jpg
https://ria.ru/20251110/putin-2053841362.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055442570_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_81c88270e04b5bd3b6b31d730193c230.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, дмитрий медведев, единая россия, молодая гвардия
Общество, Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Молодая гвардия
Медведев отметил роль МГЕР в восстановлении мирной жизни в новых регионах

Медведев отметил роль волонтеров "Молодой Гвардии" в новых регионах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отметил роль волонтеров "Молодой Гвардии "Единой России" в восстановлении мирной жизни в новых регионах.
В понедельник он посетил всероссийский слет активистов "Молодой Гвардии" в Москве, который посвящен 20-летию молодежного крыла "Единой России".
"Не менее важно то, что вы делаете, восстанавливая мирную жизнь в прифронтовых территориях, на наших исторических землях, как только что было сказано. В волонтерской работе приняло участие уже более 6,5 тысячи человек", - сказал Медведев.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Путин отметил важность укрепления безопасности жителей новых регионов
10 ноября, 00:06
 
ОбществоРоссияМоскваДмитрий МедведевЕдиная РоссияМолодая гвардия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала