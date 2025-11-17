Рейтинг@Mail.ru
17.11.2025
14:08 17.11.2025
Российская молодежь способна строить будущее своими руками, заявил Медведев
Российская молодежь способна строить будущее своими руками, заявил Медведев - РИА Новости, 17.11.2025
Российская молодежь способна строить будущее своими руками, заявил Медведев
Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что российская молодежь способна строить будущее собственными... РИА Новости, 17.11.2025
россия, москва, дмитрий медведев, единая россия, молодая гвардия , госдума рф
Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Молодая гвардия , Госдума РФ
Российская молодежь способна строить будущее своими руками, заявил Медведев

Медведев: российская молодежь способна строить будущее своими руками

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что российская молодежь способна строить будущее собственными руками, а не просто учиться или развлекаться.
"Наша молодежь способна думать о будущем. Не просто учиться или развлекаться, а думать о будущем. Строить это будущее собственными руками. Сражаться на передовой, работать добровольцами, получать новые знания, становиться настоящими профессионалами. Настоящими гражданами большой, великой страны. Отдавать все силы на благо Родины", - сказал Медведев в ходе всероссийского слета активистов "Молодой Гвардии".
Слет проходит в понедельник в Москве и посвящен 20-летию молодежного крыла "Единой России". В слете принимают участие руководители партии, а также депутаты Госдумы и сенаторы, которые состояли в рядах "Молодой Гвардии Единой России". Всего на слете собрались 2500 молодогвардейцев со всей страны.
