https://ria.ru/20251117/medvedev-2055464920.html
Медведев поблагодарил молодогвардейцев, которые стали добровольцами на СВО
Медведев поблагодарил молодогвардейцев, которые стали добровольцами на СВО - РИА Новости, 17.11.2025
Медведев поблагодарил молодогвардейцев, которые стали добровольцами на СВО
Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выразил благодарность молодогвардейцам, которые стали добровольцами на... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T14:01:00+03:00
2025-11-17T14:01:00+03:00
2025-11-17T14:01:00+03:00
общество
россия
москва
дмитрий медведев
единая россия
молодая гвардия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
https://ria.ru/20251018/gosduma-2049026146.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, дмитрий медведев, единая россия, молодая гвардия , госдума рф
Общество, Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Молодая гвардия , Госдума РФ
Медведев поблагодарил молодогвардейцев, которые стали добровольцами на СВО
Медведев поблагодарил ставших добровольцами на СВО молодогвардейцев