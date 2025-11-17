Рейтинг@Mail.ru
Медведев поблагодарил молодогвардейцев, которые стали добровольцами на СВО - РИА Новости, 17.11.2025
14:01 17.11.2025
Медведев поблагодарил молодогвардейцев, которые стали добровольцами на СВО
2025-11-17T14:01:00+03:00
2025-11-17T14:01:00+03:00
общество
россия
москва
дмитрий медведев
единая россия
молодая гвардия
госдума рф
россия
москва
общество, россия, москва, дмитрий медведев, единая россия, молодая гвардия , госдума рф
Общество, Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Молодая гвардия , Госдума РФ
Медведев поблагодарил молодогвардейцев, которые стали добровольцами на СВО

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выразил благодарность молодогвардейцам, которые стали добровольцами на СВО.
"Наша особая гордость - это молодогвардейцы, которые пошли добровольцами на специальную военную операцию. Вместе с ребятами из волонтерской роты это более 300 человек. Еще раз хочу им выразить искреннюю благодарность", - сказал Медведев в ходе всероссийского слета активистов "Молодой Гвардии".
Слет проходит в понедельник в Москве и посвящен 20-летию молодежного крыла "Единой России". В слете принимают участие руководители партии, а также депутаты Госдумы и сенаторы, которые состояли в рядах "Молодой Гвардии Единой России". Всего на слете собрались 2500 молодогвардейцев со всей страны.
Заголовок открываемого материала