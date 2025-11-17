Рейтинг@Mail.ru
Медведев отметил важность международных контактов молодежного крыла ЕР - РИА Новости, 17.11.2025
13:56 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/medvedev-2055462651.html
Медведев отметил важность международных контактов молодежного крыла ЕР
Медведев отметил важность международных контактов молодежного крыла ЕР - РИА Новости, 17.11.2025
Медведев отметил важность международных контактов молодежного крыла ЕР
Председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил важность международных контактов молодежного крыла партии. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T13:56:00+03:00
2025-11-17T13:56:00+03:00
россия
москва
китай
дмитрий медведев
единая россия
молодая гвардия
россия
москва
китай
россия, москва, китай, дмитрий медведев, единая россия, молодая гвардия
Россия, Москва, Китай, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Молодая гвардия
Медведев отметил важность международных контактов молодежного крыла ЕР

Медведев отметил важность международных контактов "Молодой Гвардии"

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил важность международных контактов молодежного крыла партии.
Медведев в понедельник посетил всероссийский слет активистов "Молодой Гвардии" в Москве. Слет посвящен 20-летию молодежного крыла "Единой России".
"Фактически все, кто посещает другие страны или встречается с нашими товарищами здесь, по сути, занимаются гуманитарной молодежной дипломатией. Вы налаживаете связи с молодежными организациями в Китае, Монголии, Корейской Народно-Демократической Республике, Венесуэле, Лаосе. Такой обмен опытом с зарубежными коллегами - это точно исключительно важно", - сказал он.
Медведев поручил МГЕР активно включиться в предвыборную кампанию
