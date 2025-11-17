https://ria.ru/20251117/medvedev-2055452902.html
Медведев поручил МГЕР активно включиться в предвыборную кампанию
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) активно включиться в проведение избирательной кампании 2026 года. РИА Новости, 17.11.2025
общество
москва
дмитрий медведев
единая россия
молодая гвардия единой россии
молодая гвардия
