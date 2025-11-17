Рейтинг@Mail.ru
Медведев поручил МГЕР активно включиться в предвыборную кампанию - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/medvedev-2055452902.html
Медведев поручил МГЕР активно включиться в предвыборную кампанию
Медведев поручил МГЕР активно включиться в предвыборную кампанию - РИА Новости, 17.11.2025
Медведев поручил МГЕР активно включиться в предвыборную кампанию
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) активно включиться в проведение избирательной кампании 2026 года. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T13:32:00+03:00
2025-11-17T13:32:00+03:00
общество
москва
дмитрий медведев
единая россия
молодая гвардия единой россии
молодая гвардия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055442570_0:301:3076:2031_1920x0_80_0_0_4a3848a211b618d3d63a3e0d476743d1.jpg
https://ria.ru/20251115/duh-2055129028.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055442570_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_81c88270e04b5bd3b6b31d730193c230.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, дмитрий медведев, единая россия, молодая гвардия единой россии, молодая гвардия
Общество, Москва, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Молодая гвардия Единой России, Молодая гвардия
Медведев поручил МГЕР активно включиться в предвыборную кампанию

Медведев поручил МГЕР включиться в проведение предвыборной кампании 2026 года

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) активно включиться в проведение избирательной кампании 2026 года.
"В следующем году нас ждут большие выборы, выборы в Государственную Думу. Ваша задача - активно включиться в проведение избирательной кампании", - сказал Медведев в ходе всероссийского слета активистов "Молодой Гвардии".
Слет проходит в понедельник в Москве и посвящен 20-летию молодежного крыла "Единой России". В слете принимают участие руководители партии, а также депутаты Госдумы и сенаторы, которые состояли в рядах "Молодой Гвардии Единой России". Всего на слете собрались 2500 молодогвардейцев со всей страны.
Всероссийский слет студенческих отрядов, посвященный 65-летию движения студенческих отрядов и 20-летию учреждения Российских студенческих отрядов, в Кремлевском Дворце в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
РСО мотивирует молодежь в СНГ создавать свои студотряды, заявил депутат
15 ноября, 08:40
 
ОбществоМоскваДмитрий МедведевЕдиная РоссияМолодая гвардия Единой РоссииМолодая гвардия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала