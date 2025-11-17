Рейтинг@Mail.ru
МГЕР заняла особое место в российской политике, заявил Медведев

17.11.2025
13:32 17.11.2025
МГЕР заняла особое место в российской политике, заявил Медведев
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил МГЕР с 20-летием, отметив, что молодежное крыло ЕР заняло свое особое место в российской политике. РИА Новости, 17.11.2025
МГЕР заняла особое место в российской политике, заявил Медведев

Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил МГЕР с 20-летием, отметив, что молодежное крыло ЕР заняло свое особое место в российской политике.
"Дорогие друзья, поздравляю вас с 20-летием "Молодой гвардии". Сейчас звучали слова президента (России Владимира Путина - ред.). Очевидно, что это был большой и очень важный для нашей страны отрезок времени. И за все эти годы молодежное крыло "Единой России" не просто трудилось для блага нашей страны, но и в итоге заняло свое особое место в российской политике", - сказал Медведев в ходе всероссийского слета активистов "Молодой Гвардии".
Активисты выстроились во фразу Поздравляем от Донбасса до Камчатки в Москве в честь дня рождения президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Активисты МГЕР провели флешмоб ко дню рождения Путина
ОбществоРоссияДмитрий МедведевВладимир ПутинЕдиная РоссияМолодая гвардияМГЕР
 
 
Заголовок открываемого материала