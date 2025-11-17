https://ria.ru/20251117/medvedev-2055452604.html
МГЕР заняла особое место в российской политике, заявил Медведев
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил МГЕР с 20-летием, отметив, что молодежное крыло ЕР заняло свое особое место в российской политике. РИА Новости, 17.11.2025
