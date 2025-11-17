Матери в Приморье получили пособия по беременности и родам на 1,6 млрд руб

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – РИА Новости. Почти 6,8 тысячи работающих женщин в Приморье с начала года получили пособия по беременности и родам на более чем 1,6 миллиарда рублей, сообщает краевое правительство.

"Выплата полагается работающим женщинам, родившим или усыновившим малыша в возрасте до трёх месяцев. С начала 2025 года отделение Социального фонда России по Приморскому краю выплатило пособия по беременности и родам 6780 жительницам региона на общую сумму более 1,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Пособие жительницам Приморья выдается единовременно за весь декретный отпуск на основании данных из листка нетрудоспособности. Его размер при стандартной продолжительности декрета - от 123,9 тысячи рублей до 794,3 тысячи рублей. По данным отделения СФР по Приморскому краю, в следующем году максимальная сумма этого пособия вырастет почти на треть – до 955 836 рублей.

Размер выплаты подсчитывается исходя из средней зарплаты за два года до начала декретного отпуска. Если женщина работает на нескольких работах, то пособие назначается на каждой при условии, что ее стаж – не менее двух лет до отпуска. Если женщина работает меньший срок, то пособие выплачивают исходя из МРОТ с учётом продолжительности отработанного времени.