Исследование показало, кто больше тратит на уход за машиной за раз
07:35 17.11.2025
Исследование показало, кто больше тратит на уход за машиной за раз
Женщины тратят за раз на уход за машиной больше мужчин, говорится в исследовании сервиса оплаты частями "Долями" в рамках аналитического проекта T-Data
общество
РИА Новости
Новости
РИА Новости
общество
Общество
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Женщины тратят за раз на уход за машиной больше мужчин, говорится в исследовании сервиса оплаты частями "Долями" в рамках аналитического проекта T-Data, которое есть у РИА Новости.
"У женщин средний чек на автотовары и услуги при оплате частями выше, чем у мужчин: 20,7 тысячи рублей против 19,6 тысячи рублей. При оплате картой - 6,5 тысячи рублей против 5 тысяч рублей. Более высокие чеки также сохраняются у людей старше 45 лет", - говорится в материалах.
Исследование основано на обезличенных данных о транзакциях клиентов Т-Банка и сервиса оплаты "Долями" в категории автоуслуги и автотовары с первого января 2024 года по первое сентября 2025 года. Анализировались траты на оплату автомоек и автосервисов, покупки автозапчастей и других товаров, связанных с обслуживанием автомобилей и мотоциклов.
Отмечается, что типичный покупатель автотоваров в 2025 году - мужчина (69%) в возрасте 36 лет со средним доходом около 116 тысяч рублей в месяц. Оплатой частями при покупке автотоваров чаще всего пользуются чуть более молодые мужчины - в среднем 34 года, со средним доходом около 123 тысяч рублей в месяц.
"Моторное масло и автохимия второй год подряд остаются самыми востребованными товарами у российских автомобилистов и по доле от общего числа покупок автотоваров, и по объему в денежном выражении от всех покупок автотоваров. На эту категорию в январе-августе 2025 года пришлось около 60% всех покупок автотоваров. На втором месте - товары для ухода за машиной (17%), на третьем - запчасти (14%)", - сообщается в материалах.
Так, самый высокий средний чек наблюдается в категориях "мототовары" (6,7 тысячи рублей), "автозвук" (4 тысячи рублей) и "шины и диски" - более 3,1 тысячи рублей. При этом, если в категории "шины и диски" исключить дешевые комплектующие для дисков, то средний чек превысит 7,2 тысячи рублей.
"Пик спроса на автотовары и услуги, а также их покупку с помощью оплаты частями за 2022-2024 годы приходился на все три весенних месяца, а осенью - на октябрь. Это связано с сезонной сменой резины и шиномонтажом. Меньше всего тратят зимой", - уточняется в исследовании.
В январе-августе 2025 года количество покупок автотоваров и автоуслуг выросло на 11%. Для сравнения, в январе-августе 2024 года рост к тем же месяцам 2023 года был выше: плюс 15% по числу покупок и плюс 23% по объему в денежном выражении, говорится в материалах.
При этом средний чек при оплате картой становится меньше. Если в январе-августе 2024 года он вырос на 7% в годовом выражении, то в январе-августе 2025 года снизился на те же 7% - до 2 332 рублей. "Покупатели все чаще выбирают более доступные российские и китайские марки машин, неоригинальные детали, более дешевые услуги или мойки самостоятельного обслуживания", - уточняется в исследовании.
В августе 2025 года средний чек при оплате картой составил 2,6 тысячи рублей, что на 2% выше, чем в начале 2024 года. При оплате частями показатель составил около 35 тысяч рублей (+8% за тот же период) - почти в 13,5 раз выше, чем при оплате картой, сообщается в материалах.
Общество
 
 
