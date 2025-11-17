Исследование показало, кто больше тратит на уход за машиной за раз

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Женщины тратят за раз на уход за машиной больше мужчин, говорится в исследовании сервиса оплаты частями "Долями" в рамках аналитического проекта T-Data, которое есть у РИА Новости.

"У женщин средний чек на автотовары и услуги при оплате частями выше, чем у мужчин: 20,7 тысячи рублей против 19,6 тысячи рублей. При оплате картой - 6,5 тысячи рублей против 5 тысяч рублей. Более высокие чеки также сохраняются у людей старше 45 лет", - говорится в материалах.

Исследование основано на обезличенных данных о транзакциях клиентов Т-Банка и сервиса оплаты "Долями" в категории автоуслуги и автотовары с первого января 2024 года по первое сентября 2025 года. Анализировались траты на оплату автомоек и автосервисов, покупки автозапчастей и других товаров, связанных с обслуживанием автомобилей и мотоциклов.

Отмечается, что типичный покупатель автотоваров в 2025 году - мужчина (69%) в возрасте 36 лет со средним доходом около 116 тысяч рублей в месяц. Оплатой частями при покупке автотоваров чаще всего пользуются чуть более молодые мужчины - в среднем 34 года, со средним доходом около 123 тысяч рублей в месяц.

"Моторное масло и автохимия второй год подряд остаются самыми востребованными товарами у российских автомобилистов и по доле от общего числа покупок автотоваров, и по объему в денежном выражении от всех покупок автотоваров. На эту категорию в январе-августе 2025 года пришлось около 60% всех покупок автотоваров. На втором месте - товары для ухода за машиной (17%), на третьем - запчасти (14%)", - сообщается в материалах.

Так, самый высокий средний чек наблюдается в категориях "мототовары" (6,7 тысячи рублей), "автозвук" (4 тысячи рублей) и "шины и диски" - более 3,1 тысячи рублей. При этом, если в категории "шины и диски" исключить дешевые комплектующие для дисков, то средний чек превысит 7,2 тысячи рублей.

"Пик спроса на автотовары и услуги, а также их покупку с помощью оплаты частями за 2022-2024 годы приходился на все три весенних месяца, а осенью - на октябрь. Это связано с сезонной сменой резины и шиномонтажом. Меньше всего тратят зимой", - уточняется в исследовании.

В январе-августе 2025 года количество покупок автотоваров и автоуслуг выросло на 11%. Для сравнения, в январе-августе 2024 года рост к тем же месяцам 2023 года был выше: плюс 15% по числу покупок и плюс 23% по объему в денежном выражении, говорится в материалах.

При этом средний чек при оплате картой становится меньше. Если в январе-августе 2024 года он вырос на 7% в годовом выражении, то в январе-августе 2025 года снизился на те же 7% - до 2 332 рублей. "Покупатели все чаще выбирают более доступные российские и китайские марки машин, неоригинальные детали, более дешевые услуги или мойки самостоятельного обслуживания", - уточняется в исследовании.