В Краснодарском крае доступно 320 туристических маршрутов - РИА Новости, 17.11.2025
Краснодарский край
 
17:34 17.11.2025
В Краснодарском крае доступно 320 туристических маршрутов
В Краснодарском крае доступно 320 туристических маршрутов, за десять лет их число увеличилось в пятнадцать раз, рассказали в пресс-службе администрации региона.
В Краснодарском крае доступно 320 туристических маршрутов

Турист на территории обустроенного природного комплекса "Агурское ущелье и водопады" в Хостинском районе города Сочи
Турист на территории обустроенного природного комплекса "Агурское ущелье и водопады" в Хостинском районе города Сочи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 17 ноя – РИА Новости. В Краснодарском крае доступно 320 туристических маршрутов, за десять лет их число увеличилось в пятнадцать раз, рассказали в пресс-службе администрации региона.
"За минувшие десять лет количество турмаршрутов в крае увеличилось в пятнадцать раз. В 2017 году в краевом реестре значился 21 маршрут, сегодня их 320. Наибольшее число маршрутов проходит в горной и предгорной зонах - это Апшеронский, Мостовский, Отрадненский, Северский районы, Туапсинский округ, Сочи, Геленджик, Новороссийск и Горячий Ключ", - следует из данных пресс-службы.
Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Прибрежную зону отдыха в Выселках завершают благоустраивать по нацпроекту
14 ноября, 18:08
Как отмечается, самые популярные для туристов места расположены в окрестностях Сочи и заповедных горных и лесных территориях Кавказа. Их ежегодно посещают порядка двух миллионов человек.
Кроме того, в пресс-службе напомнили, что краевое министерство курортов совместно с Русским географическим обществом разработало еще одно новое направление - "Большую Кубанскую тропу". Масштабное обследование тропы уже завершено. Проект предусматривает создание сети обустроенных туристских маршрутов, объединенных единой концепцией, стилистикой и навигацией. Тропа протяженностью 850 км проходит от Таманского полуострова на юго-восток до Красной Поляны.
Реестр туристических маршрутов, доступных гостям региона, размещен на сайте министерства курортов Кубани, где есть возможность ознакомиться с их описанием, фотографиями, рекомендациями по прохождению и gps-треками, отметили в пресс-службе.
Новый маршрут для познавательного туризма разработали в Сочи
Вчера, 17:32
Новый маршрут для познавательного туризма разработали в Сочи
Вчера, 17:32
 
