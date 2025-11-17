https://ria.ru/20251117/marshrut-2055533517.html
В Краснодарском крае доступно 320 туристических маршрутов
В Краснодарском крае доступно 320 туристических маршрутов - РИА Новости, 17.11.2025
В Краснодарском крае доступно 320 туристических маршрутов
В Краснодарском крае доступно 320 туристических маршрутов, за десять лет их число увеличилось в пятнадцать раз, рассказали в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T17:34:00+03:00
2025-11-17T17:34:00+03:00
2025-11-17T17:34:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
сочи
северский район
русское географическое общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956690305_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_1f856f4e376deec488b01c1be84343fa.jpg
https://ria.ru/20251114/otdykh-2055058328.html
https://ria.ru/20251117/turizm-2055532696.html
краснодарский край
сочи
северский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956690305_244:112:2825:2048_1920x0_80_0_0_52955453ccf3389d29b2584ca0ee89ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, сочи, северский район, русское географическое общество
Краснодарский край, Краснодарский край, Сочи, Северский район, Русское географическое общество
В Краснодарском крае доступно 320 туристических маршрутов
За 10 лет количество туристических маршрутов в Краснодаре увеличилось в 15 раз
КРАСНОДАР, 17 ноя – РИА Новости. В Краснодарском крае доступно 320 туристических маршрутов, за десять лет их число увеличилось в пятнадцать раз, рассказали в пресс-службе администрации региона.
"За минувшие десять лет количество турмаршрутов в крае увеличилось в пятнадцать раз. В 2017 году в краевом реестре значился 21 маршрут, сегодня их 320. Наибольшее число маршрутов проходит в горной и предгорной зонах - это Апшеронский, Мостовский, Отрадненский, Северский районы, Туапсинский округ, Сочи, Геленджик, Новороссийск и Горячий Ключ", - следует из данных пресс-службы.
Как отмечается, самые популярные для туристов места расположены в окрестностях Сочи и заповедных горных и лесных территориях Кавказа. Их ежегодно посещают порядка двух миллионов человек.
Кроме того, в пресс-службе напомнили, что краевое министерство курортов совместно с Русским географическим обществом разработало еще одно новое направление - "Большую Кубанскую тропу". Масштабное обследование тропы уже завершено. Проект предусматривает создание сети обустроенных туристских маршрутов, объединенных единой концепцией, стилистикой и навигацией. Тропа протяженностью 850 км проходит от Таманского полуострова на юго-восток до Красной Поляны.
Реестр туристических маршрутов, доступных гостям региона, размещен на сайте министерства курортов Кубани, где есть возможность ознакомиться с их описанием, фотографиями, рекомендациями по прохождению и gps-треками, отметили в пресс-службе.