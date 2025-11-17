КРАСНОДАР, 17 ноя – РИА Новости. В Краснодарском крае доступно 320 туристических маршрутов, за десять лет их число увеличилось в пятнадцать раз, рассказали в пресс-службе администрации региона.

"За минувшие десять лет количество турмаршрутов в крае увеличилось в пятнадцать раз. В 2017 году в краевом реестре значился 21 маршрут, сегодня их 320. Наибольшее число маршрутов проходит в горной и предгорной зонах - это Апшеронский, Мостовский, Отрадненский, Северский районы, Туапсинский округ, Сочи, Геленджик, Новороссийск и Горячий Ключ", - следует из данных пресс-службы.

Как отмечается, самые популярные для туристов места расположены в окрестностях Сочи и заповедных горных и лесных территориях Кавказа. Их ежегодно посещают порядка двух миллионов человек.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что краевое министерство курортов совместно с Русским географическим обществом разработало еще одно новое направление - "Большую Кубанскую тропу". Масштабное обследование тропы уже завершено. Проект предусматривает создание сети обустроенных туристских маршрутов, объединенных единой концепцией, стилистикой и навигацией. Тропа протяженностью 850 км проходит от Таманского полуострова на юго-восток до Красной Поляны.