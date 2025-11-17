Сотни тысяч филиппинцев вышли на митинги из-за коррупционного скандала

"Около 220 тысяч человек, по состоянию на полдень понедельника, вышли на митинг, призывая к ответственности и прозрачности в связи с коррупционным скандалом вокруг инфраструктурных проектов по защите от наводнений. По данным полиции, в первый день митинга в воскресенье на улицы вышли 600 тысяч человек", - пишет ABS-CBN.