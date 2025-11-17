Сотни тысяч филиппинцев вышли на митинги из-за коррупционного скандала

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Сотни тысяч человек вышли на митинги в Маниле в связи с коррупционным скандалом вокруг инфраструктурных проектов по защите от наводнений на Филиппинах, сообщает местный телеканал ABS-CBN.
В сентябре министр финансов Филиппин Ральфа Ректо сообщил, что из-за коррупции страна теряет от 25% до 70% государственных средств, выделяемых на инфраструктурные проекты для борьбы с наводнениями. Десятки владельцев строительных фирм, правительственных чиновников и законодателей обвиняются в присвоении денежных средств, выделенных на эти проекты, и в их некачественной реализации.
Протестующие с дубинками ворвались на конференцию ООН в Бразилии
12 ноября, 02:30
Трехдневный митинг против коррупции проходит в столице Филиппин Маниле с 16 по 18 ноября.
"Около 220 тысяч человек, по состоянию на полдень понедельника, вышли на митинг, призывая к ответственности и прозрачности в связи с коррупционным скандалом вокруг инфраструктурных проектов по защите от наводнений. По данным полиции, в первый день митинга в воскресенье на улицы вышли 600 тысяч человек", - пишет ABS-CBN.
Как сообщает местный телеканал со ссылкой на исполняющего обязанности начальника национальной полиции Филиппин генерала-полковника Джозе Меленсио Нартатеса-младшего, сотрудники полиции, обеспечивающие безопасность во время митингов, будут оснащены нательными камерами для обеспечения прозрачности и подотчетности всех действий. Видеозаписи с этих камер послужат решающим доказательством в случае возникновения обвинений в неправомерных действиях, отметил Нартатес-младший.
На Филиппинах начали масштабное расследование случаев коррупции в инфраструктурных проектах по защите от наводнений. Изначально оно было инициировано местным бизнес-сообществом, после чего его поддержал президент республики Фердинанд Маркос-младший.