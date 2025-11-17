Макрон сделал новое заявление о конфликте на Украине

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине завершится до 2027 года, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским, сообщил Le Monde.
"Я надеюсь, что мир будет достигнут до 2027 года", — высказался Макрон.
Макрон в понедельник принял Владимира Зеленского, находящегося с официальным визитом во Франции.
Во время этого визита Зеленский сообщил, что Киев закажет у Парижа сто истребителей Rafale. Заказ включен в текст декларации о намерениях, подписанной ранее президентом Франции Эмманулем Макроном и Зеленским. По данным AFP, этот документ рассчитан на срок около десяти лет. Декларация предусматривает поставки Украине систем противовоздушной обороны нового поколения, в том числе новой модификации системы ПВО SAMP/T, которая все еще находится в разработке, а также радиолокационных станций и беспилотников.
Ранее глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал неприемлемой возможность передачи Украине французских истребителей Rafale, а лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян потребовал отставки Макрона после обещания Владимиру Зеленскому поставить Украине эти самолеты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.