Макрон сделал новое заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 17.11.2025
17:07 17.11.2025 (обновлено: 18:13 17.11.2025)
Макрон сделал новое заявление о конфликте на Украине
Макрон сделал новое заявление о конфликте на Украине
Конфликт на Украине завершится до 2027 года, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским, сообщил Le Monde. РИА Новости, 17.11.2025
в мире
россия
украина
франция
владимир зеленский
эммануэль макрон
владимир путин
в мире, россия, украина, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Франция, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин
Макрон сделал новое заявление о конфликте на Украине

Макрон надеется на окончание конфликта на Украине до 2027 года

© AP Photo / Sarah MeyssonnierВладимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции в Париже. 17 ноября 2025
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции в Париже. 17 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции в Париже. 17 ноября 2025
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине завершится до 2027 года, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским, сообщил Le Monde.
"Я надеюсь, что мир будет достигнут до 2027 года", — высказался Макрон.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Во Франции потребовали отставки Макрона после встречи с Зеленским
Вчера, 17:02
Макрон в понедельник принял Владимира Зеленского, находящегося с официальным визитом во Франции.
Во время этого визита Зеленский сообщил, что Киев закажет у Парижа сто истребителей Rafale. Заказ включен в текст декларации о намерениях, подписанной ранее президентом Франции Эмманулем Макроном и Зеленским. По данным AFP, этот документ рассчитан на срок около десяти лет. Декларация предусматривает поставки Украине систем противовоздушной обороны нового поколения, в том числе новой модификации системы ПВО SAMP/T, которая все еще находится в разработке, а также радиолокационных станций и беспилотников.
Ранее глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал неприемлемой возможность передачи Украине французских истребителей Rafale, а лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян потребовал отставки Макрона после обещания Владимиру Зеленскому поставить Украине эти самолеты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
"Достал уже". Визит Зеленского в Париж вызвал гнев во Франции
Вчера, 15:22
 
