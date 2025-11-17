Рейтинг@Mail.ru
Во Франции потребовали отставки Макрона после встречи с Зеленским
17:02 17.11.2025
Во Франции потребовали отставки Макрона после встречи с Зеленским
Во Франции потребовали отставки Макрона после встречи с Зеленским
Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X потребовал отставки президента республики Эммануэля Макрона после обещания Владимиру... РИА Новости, 17.11.2025
В мире, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Николя Дюпон-Эньян, Владимир Зеленский, Rafale
Во Франции потребовали отставки Макрона после встречи с Зеленским

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X потребовал отставки президента республики Эммануэля Макрона после обещания Владимиру Зеленскому поставить Украине самолеты Rafale.
"На какие деньги? На наши, конечно же! Очередное безумие, Макрон должен быть отстранен от должности", — написал французский политик.
Глава ЕК фон дер Ляйен выступила со срочным призывом по Украине
Вчера, 14:37
Телеканал LCI сообщил в понедельник, что Украина закажет у Франции 100 истребителей Rafale. Заказ на покупку около ста французских истребителей включен в текст декларации о намерениях, подписанной ранее президентом Франции Эммануэлем Макроном и Зеленским, передает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. Этот документ рассчитан на срок "около десяти лет", говорится в материале.
Помимо этого, декларация предусматривает будущие поставки Украине систем противовоздушной обороны нового поколения, радиолокационных станций и беспилотников. В частности, речь идет о новой модификации системы ПВО SAMP/T, которая все еще находится в разработке, уточняет АФП.
"Поразительно". На Западе заявили о войне с Россией
Вчера, 13:14
 
