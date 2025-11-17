СМИ: Белый дом рассматривает сценарий отъезда Мадуро в третьи страны

ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Белый дом, в случае успеха своих попыток сместить президента Венесуэлы Николаса Мадуро, рассматривает вариант его безопасного выезда в другую страну, сообщает издание Politico со ссылкой на внутренние источники.
"Предоставление Мадуро и его доверенным лицам безопасного прохода в другую страну – это одна из идей, которые рассматривают помощники президента Дональда Трампа, обсуждая дальнейшие действия в отношении Венесуэлы в случае успешного свержения действующего лидера", – сообщает издание.
Чиновники Белого дома считают, что Мадуро стоит рассмотреть вариант с переездом в Турцию, если только он не согласится поехать в Россию, Азербайджан или, возможно, на Кубу.
Как отмечает издание со ссылкой на одного из американских чиновников, также рассматривается возможность ареста Мадуро и его последующего предания суду в США.
По словам источников, несмотря на то, что представители администрации президента США Дональда Трампа поддерживают контакты с венесуэльской оппозицией, они не вовлекают ее в серьезные обсуждения о будущем страны. На вопрос о том, насколько детально разработан план, представитель администрации лишь сказал, что "есть концепция плана".
Президент Колумбии Густаво Петро 21 октября выступил против действий США в отношении Венесуэлы, обвинив Трампа в том, что он хочет завоевать боливарианскую республику под предлогом борьбы с наркотрафиком. По его словам, Соединенные Штаты заинтересованы в получении контроля над нефтью страны. Петро отметил, что в результате ударов по судам на тот момент погибли уже 27 граждан стран латиноамериканского региона. По его мнению, эти действия нарушают международное право.