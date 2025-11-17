СМИ: Белый дом рассматривает сценарий отъезда Мадуро в третьи страны

ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Белый дом, в случае успеха своих попыток сместить президента Венесуэлы Николаса Мадуро, рассматривает вариант его безопасного выезда в другую страну, сообщает издание Politico со ссылкой на внутренние источники.

По словам источников, несмотря на то, что представители администрации президента США Дональда Трампа поддерживают контакты с венесуэльской оппозицией, они не вовлекают ее в серьезные обсуждения о будущем страны. На вопрос о том, насколько детально разработан план, представитель администрации лишь сказал, что "есть концепция плана".