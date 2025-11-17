Рейтинг@Mail.ru
В Лувре одну из галерей закроют из-за хрупкости перекрытий
20:56 17.11.2025
В Лувре одну из галерей закроют из-за хрупкости перекрытий
Одна из галерей парижского Лувра будет закрыта для посетителей из-за хрупкости перекрытий, говорится в опубликованном в понедельник пресс-релизе на сайте музея. РИА Новости, 17.11.2025
происшествия
франция
эммануэль макрон
леонардо да винчи
пьер московиси
лувр
происшествия, франция, эммануэль макрон, леонардо да винчи, пьер московиси, лувр
Происшествия, Франция, Эммануэль Макрон, Леонардо да Винчи, Пьер Московиси, Лувр
В Лувре одну из галерей закроют из-за хрупкости перекрытий

Одну из галерей Лувра закроют для посетителей из-за хрупкости перекрытий

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Стеклянная пирамида над входом в Лувр
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Стеклянная пирамида над входом в Лувр. Архивное фото
ПАРИЖ, 17 ноя - РИА Новости. Одна из галерей парижского Лувра будет закрыта для посетителей из-за хрупкости перекрытий, говорится в опубликованном в понедельник пресс-релизе на сайте музея.
«
"В рамках диагностических процедур (руководства - ред.) Лувра... 14 ноября 2025 года был представлен новый отчет технического отдела музея. В этом отчете речь идет... об особой хрупкости некоторых перекрытий третьего этажа... На время подготовительных (и реставрационных - ред.) работ галерея Кампана на втором этаже южного крыла будет закрыта для посетителей в качестве меры предосторожности", - сказано там.
Лувр - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Директор Лувра будет отвечать в парламенте на вопросы о безопасности музея
14 ноября, 19:42
Над закрытой галереей располагаются офисы сотрудников музея, которые они будут вынуждены покинуть на время проведения работ. Перекрытия третьего этажа имеют ряд слабых мест с учетом сложных архитектурных конструкций и реставрационных работ, проведенных там в 1930-е годы, написано в пресс-релизе.
Закрытая для посетителей галерея Кампана состоит из девяти залов, посвященных древнегреческой керамике, пишет в понедельник агентство Франс Пресс. Она расположена в том же южном крыле, куда 19 октября пробрались грабители и украли девять ювелирных украшений, среди которых - тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц, уточняет агентство.
В январе 2025 года директор музея Лоранс Де Кар адресовала министру культуры Франции Рашиде Дати письмо, в котором сообщила, что Лувру нужен серьезный ремонт из-за сильной изношенности здания. Вслед за этим президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах по реконструкции Лувра, включая создание нового входа на восточном фасаде, чтобы разгрузить стеклянную пирамиду, и перенос знаменитой "Джоконды" Леонардо да Винчи в отдельный зал. Стоимость проекта реконструкции знаменитого парижского музея тогда оценивалась в 700-800 миллионов евро.
Счетная палата Франции 6 ноября выпустила отчет, в котором говорилось, что руководство Лувра на фоне громкого ограбления музея должно пересмотреть свои финансовые приоритеты в пользу повышения безопасности. Глава ведомства Пьер Московиси также заявил, что аудиторы пересмотрели предварительные расчеты стоимости масштабной реставрации Лувра, увеличив общую сумму проекта до 1,15 миллиарда евро.
Открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, Лувр остается самым посещаемым музеем в мире.
Лувр в Париже - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Счетная палата Франции пересмотрела расчет стоимости реставрации Лувра
6 ноября, 12:26
 
ПроисшествияФранцияЭммануэль МакронЛеонардо да ВинчиПьер МосковисиЛувр
 
 
