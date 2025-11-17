В Лувре одну из галерей закроют из-за хрупкости перекрытий

ПАРИЖ, 17 ноя - РИА Новости. Одна из галерей парижского Лувра будет закрыта для посетителей из-за хрупкости перекрытий, говорится в опубликованном в понедельник пресс-релизе на сайте музея.
«
"В рамках диагностических процедур (руководства - ред.) Лувра... 14 ноября 2025 года был представлен новый отчет технического отдела музея. В этом отчете речь идет... об особой хрупкости некоторых перекрытий третьего этажа... На время подготовительных (и реставрационных - ред.) работ галерея Кампана на втором этаже южного крыла будет закрыта для посетителей в качестве меры предосторожности", - сказано там.
Над закрытой галереей располагаются офисы сотрудников музея, которые они будут вынуждены покинуть на время проведения работ. Перекрытия третьего этажа имеют ряд слабых мест с учетом сложных архитектурных конструкций и реставрационных работ, проведенных там в 1930-е годы, написано в пресс-релизе.
Закрытая для посетителей галерея Кампана состоит из девяти залов, посвященных древнегреческой керамике, пишет в понедельник агентство Франс Пресс. Она расположена в том же южном крыле, куда 19 октября пробрались грабители и украли девять ювелирных украшений, среди которых - тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц, уточняет агентство.
В январе 2025 года директор музея Лоранс Де Кар адресовала министру культуры Франции Рашиде Дати письмо, в котором сообщила, что Лувру нужен серьезный ремонт из-за сильной изношенности здания. Вслед за этим президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах по реконструкции Лувра, включая создание нового входа на восточном фасаде, чтобы разгрузить стеклянную пирамиду, и перенос знаменитой "Джоконды" Леонардо да Винчи в отдельный зал. Стоимость проекта реконструкции знаменитого парижского музея тогда оценивалась в 700-800 миллионов евро.
Счетная палата Франции 6 ноября выпустила отчет, в котором говорилось, что руководство Лувра на фоне громкого ограбления музея должно пересмотреть свои финансовые приоритеты в пользу повышения безопасности. Глава ведомства Пьер Московиси также заявил, что аудиторы пересмотрели предварительные расчеты стоимости масштабной реставрации Лувра, увеличив общую сумму проекта до 1,15 миллиарда евро.
Открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, Лувр остается самым посещаемым музеем в мире.