Жители украинского Луцка избили сотрудников военкомата
Жители украинского Луцка избили сотрудников военкомата - РИА Новости, 17.11.2025
Жители украинского Луцка избили сотрудников военкомата
Жители Луцка (Волынская область) стали избивать сотрудников военкомата, пытаясь отбить принудительно мобилизованного, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 17.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
волынская область
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
украина
волынская область
Жители украинского Луцка избили сотрудников военкомата
Жители Луцка избили сотрудников военкомата, пытаясь отбить мобилизованного
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Жители Луцка (Волынская область) стали избивать сотрудников военкомата, пытаясь отбить принудительно мобилизованного, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Недовольство незаконными действиями ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине
называют военкоматы - ред.) растет среди жителей Украины. В Луцке толпа "людоловов" упаковала в бусик очередного "добровольца", после чего завязалась потасовка с местными жителями. Крепкие мужики бросились спасать "бусифицированного", применяя кулаки и удары ногами против ТЦКшников", - сказал он.
Сотрудники военкомата все же смогли уехать с принудительно мобилизованным, отметил собеседник агентства.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ
, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады
по правам человека Дмитрий Лубинец
ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.