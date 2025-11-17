Рейтинг@Mail.ru
Жители украинского Луцка избили сотрудников военкомата - РИА Новости, 17.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:23 17.11.2025
Жители украинского Луцка избили сотрудников военкомата
Жители украинского Луцка избили сотрудников военкомата - РИА Новости, 17.11.2025
Жители украинского Луцка избили сотрудников военкомата
Жители Луцка (Волынская область) стали избивать сотрудников военкомата, пытаясь отбить принудительно мобилизованного, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 17.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
волынская область
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
украина
волынская область
в мире, украина, волынская область, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Волынская область, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Жители украинского Луцка избили сотрудников военкомата

Жители Луцка избили сотрудников военкомата, пытаясь отбить мобилизованного

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Жители Луцка (Волынская область) стали избивать сотрудников военкомата, пытаясь отбить принудительно мобилизованного, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Недовольство незаконными действиями ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) растет среди жителей Украины. В Луцке толпа "людоловов" упаковала в бусик очередного "добровольца", после чего завязалась потасовка с местными жителями. Крепкие мужики бросились спасать "бусифицированного", применяя кулаки и удары ногами против ТЦКшников", - сказал он.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
"У нас огромные проблемы". Киев ищет способы избежать поражения
Вчера, 08:00
Сотрудники военкомата все же смогли уехать с принудительно мобилизованным, отметил собеседник агентства.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Группа людей с флагом на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Перешли к заклинаниям". Украинцы нашли способ борьбы с Зеленским
11 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВолынская областьДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
