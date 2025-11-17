Рейтинг@Mail.ru
Обсуждение второй АЭС в Белоруссии продолжается, заявил Лукашенко
12:09 17.11.2025 (обновлено: 12:44 17.11.2025)
Обсуждение второй АЭС в Белоруссии продолжается, заявил Лукашенко
Обсуждение второй АЭС в Белоруссии продолжается, заявил Лукашенко

МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждение темы строительства второй АЭС в Белоруссии продолжится, возможно, ее мощности понадобятся и юго-западу России.
"Сегодня вот с "Росатомом", с правительством мы обсуждали новую атомную станцию (целесообразность ее строительства - ред.)... Мы решили, что третий блок построим (на действующей АЭС в Островце - ред.) и будем вести диалог по строительству второй атомной станции, опять же на востоке (Белоруссии - ред.)", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске на встрече с губернатором Ростовской области РФ Юрием Слюсарем.
Он отметил, что сегодня в России хватает своей электроэнергии, но "завтра может быть дефицит". "И если мы построим на юго-востоке Беларуси вторую атомную станцию, чем черт не шутит, может, это надо будет и юго-западу России. Всякое может быть. Но это мы определимся со временем", - добавил Лукашенко.
Белорусский президент сообщил, что обсуждал тему сотрудничества в атомной энергетике во время недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. "Мы с Владимиром Владимировичем обсуждали позавчера этот вопрос, договорились, что продолжим обсуждение", - отметил он, подчеркнув, что российская сторона поддерживает планы Минска по строительству третьего энергоблока на Белорусской АЭС.
При этом Лукашенко обратил внимание, что белорусская сторона готова сама "процентов на 85-90 построить эту станцию". "Ну а инжиниринг, реактор - это россияне. Основные эти элементы мы возьмем у России, все остальное мы умеем делать. Нас россияне научили при строительстве этой первой станции… Помогали и кадрами…, и технологии передавали", - сказал он. Президент уточнил, что третьи страны, в которых "Росатом" реализует проекты строительства АЭС, например, Венгрия, Турция, Египет, сегодня заинтересованы в белорусских компетенциях и специалистах. "Мы сегодня с нашими россиянами за рубежом строим станции", - констатировал Лукашенко.
В прошлую пятницу у Лукашенко прошло совещание по теме развития атомной энергетики. Вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил о принятом решении строить третий энергоблок на действующей Белорусской АЭС в Гродненской области на западе Белоруссии. Однако он добавил, что Минск продолжит исследование на тему возможности строительства атомных энергообъектов в Могилевской области в случае дальнейшего роста энергопотребления в стране.
Белоруссия реализовывала в городе Островце Гродненской области проект по строительству атомной электростанции с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи МВт. Первый энергоблок БелАЭС впервые был включен в объединенную энергосистему страны 3 ноября 2020 года, а введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока.
