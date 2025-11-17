Источник сообщил, кто возглавит Судебный департамент при Верховном суде

"Лопатин будет назначен на должность главы Судебного департамента при Верховном суде", - сказал собеседник агентства.

Судебный департамент осуществляет организационное обеспечение судов всех уровней, его деятельность, как отмечается на сайте департамента, направлена на создание условий для обеспечение доступности правосудия для граждан, укрепление самостоятельности судов и независимости судей.