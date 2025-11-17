https://ria.ru/20251117/lopatin-2055408515.html
Источник сообщил, кто возглавит Судебный департамент при Верховном суде
Источник сообщил, кто возглавит Судебный департамент при Верховном суде - РИА Новости, 17.11.2025
Источник сообщил, кто возглавит Судебный департамент при Верховном суде
Новым главой Судебного департамента при Верховном суде РФ станет заместитель генпрокурора Геннадий Лопатин, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 17.11.2025
Источник сообщил, кто возглавит Судебный департамент при Верховном суде
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Новым главой Судебного департамента при Верховном суде РФ станет заместитель генпрокурора Геннадий Лопатин, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Лопатин будет назначен на должность главы Судебного департамента при Верховном суде", - сказал собеседник агентства.
Лопатин занимает пост заместителя генпрокурора с 2011 года. Ранее его бывший начальник в Генпрокуратуре Игорь Краснов
, в сентябре возглавивший Верховный суд, уволил предыдущего директора департамента Владислава Иванова.
Судебный департамент осуществляет организационное обеспечение судов всех уровней, его деятельность, как отмечается на сайте департамента, направлена на создание условий для обеспечение доступности правосудия для граждан, укрепление самостоятельности судов и независимости судей.