Опрос показал, сколько россиян читают художественную литературу

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Шесть из десяти россиян (61%) заявили, что если читают, то чаще всего выбирают художественную литературу, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ, который есть в распоряжении РИА Новости.

При этом на втором месте - книги по саморазвитию, их выбирает треть граждан РФ (36%). Кроме того, книги по истории, искусству и культуре мужчины читают чаще женщин. Так, у мужчин подобная литература занимает второе место по популярности - ее выбирает треть опрошенных (33%), в то время как у женщин она на четвертом месте и интересна 24% участвовавших в опросе.

В то же время две трети респондентов (66%) заявили, что им скорее интересна научная литература, противоположного мнения придерживаются 32% граждан. Также к ней проявляют интерес 72% мужчин и 62% женщин.

"В нашем исследовании зафиксирован высокий заявленный интерес к чтению научной литературы. Он заметен даже с учетом того, что респонденты нередко причисляют к "научной" научно-популярные, профессиональные и учебные издания, а порой и псевдонаучные тексты. Тем не менее это существенный позитивный сигнал о состоянии человеческого капитала: наличии запроса на развитие и повышение квалификации, сохранении в обществе престижа интеллектуального труда, формировании у молодежи стойкого познавательного ядра, высокой читательской компетентности, а также о достаточной устойчивости издательской и книготорговой инфраструктуры", - прокомментировал результаты опроса председатель научного совета Аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов.

Также большинство россиян (66%) заявили, что любят читать, и только 32% - что не любят. Кроме того, о пристрастии к чтению чаще всего говорили люди среднего и старшего возраста - семь из десяти (68%) старших миллениалов (рожденные с 1982 по 1991) и столько же (68%) представителей реформенного поколения (рожденные с 1968 по 1981 год) сказали, что любят читать.

Согласно опросу, чаще всего россияне читают книги на бумажных носителях (71%), в то время как на телефоне - 40% опрошенных. При этом за последние три месяца респонденты в среднем полностью прочли пять книг, еще почти три начали, но не дочитали.

"Перспективы печатных изданий остаются устойчиво позитивными не потому, что замещение откладывается, а потому что нормой стало гибридное чтение – большинство россиян совмещают бумажный и электронный форматы. С каждым годом мультиформатное чтение все органичнее встраивается в повседневность: выбор диктуют не вкусы как таковые, а удобство, время, место, доступность и даже жанр. В метро удобнее читать детектив на смартфоне, а серьезный нон-фикшн с обилием ссылок и приложений – дома, предпочитая бумажный том", - подчеркнул Львов.