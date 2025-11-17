https://ria.ru/20251117/lihachev-2055509788.html
Лихачев рассказал о строительстве двух блоков АЭС "Бушер" в Иране
Лихачев рассказал о строительстве двух блоков АЭС "Бушер" в Иране - РИА Новости, 17.11.2025
Лихачев рассказал о строительстве двух блоков АЭС "Бушер" в Иране
Строительство с участием РФ второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер" в Иране идет вперед, на площадке работают порядка 700 специалистов из России, заявил... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T16:19:00+03:00
в мире
россия
иран
алексей лихачев
бушерская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
иран
Лихачев рассказал о строительстве двух блоков АЭС "Бушер" в Иране
