Лихачев рассказал о строительстве двух блоков АЭС "Бушер" в Иране - РИА Новости, 17.11.2025
16:19 17.11.2025
Лихачев рассказал о строительстве двух блоков АЭС "Бушер" в Иране
Строительство с участием РФ второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер" в Иране идет вперед, на площадке работают порядка 700 специалистов из России, заявил...
в мире
россия
иран
алексей лихачев
бушерская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
иран
в мире, россия, иран, алексей лихачев, бушерская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Россия, Иран, Алексей Лихачев, Бушерская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев рассказал о строительстве двух блоков АЭС "Бушер" в Иране

Лихачев заявил, что строительство двух блоков АЭС "Бушер" в Иране идет вперед

© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"АЭС "Бушер" в Иране
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"
АЭС "Бушер" в Иране. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Строительство с участием РФ второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер" в Иране идет вперед, на площадке работают порядка 700 специалистов из России, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
«

"Два блока-"тысячника" строятся на площадке, второй и третий. Работы идут вперед", - сказал Лихачев в комментарии телеканалу "Россия 1".

По его словам, на сооружении новых блоков сейчас задействованы около 3 тысяч специалистов, в том числе "порядка 700 - это граждане России".
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Аракчи оценил влияние санкций против Ирана на атомные проекты с Россией
В миреРоссияИранАлексей ЛихачевБушерская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
