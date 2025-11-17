Лихачев рассказал о строительстве двух блоков АЭС "Бушер" в Иране

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Строительство с участием РФ второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер" в Иране идет вперед, на площадке работают порядка 700 специалистов из России, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Два блока-"тысячника" строятся на площадке, второй и третий. Работы идут вперед", - сказал Лихачев в комментарии телеканалу "Россия 1" .

По его словам, на сооружении новых блоков сейчас задействованы около 3 тысяч специалистов, в том числе "порядка 700 - это граждане России".