ВС России нанесли удар по пункту сбора резервистов ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по пункту сбора украинских резервистов в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Бойцы также поразили склад, где хранилась военная техника, а на площадке предприятия ремонтировали машины, участвующие в боевых действиях, добавил Лебедев.