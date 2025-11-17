Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по пункту сбора резервистов ВСУ в Сумской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:09 17.11.2025 (обновлено: 11:52 17.11.2025)
ВС России нанесли удар по пункту сбора резервистов ВСУ в Сумской области
ВС России нанесли удар по пункту сбора резервистов ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 17.11.2025
ВС России нанесли удар по пункту сбора резервистов ВСУ в Сумской области
Российские военные нанесли удар по пункту сбора украинских резервистов в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 17.11.2025
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
сумы
сергей лебедев
вооруженные силы рф
безопасность
владимир путин
сумская область, украина, сумы, сергей лебедев, вооруженные силы рф, безопасность, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Сумы, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Владимир Путин, Россия
ВС России нанесли удар по пункту сбора резервистов ВСУ в Сумской области

Лебедев: ВС РФ нанесли удар по пункту сбора резервистов ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по пункту сбора украинских резервистов в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"По цели к северо-востоку от города Сумы, в районе Хомино, было нанесено не менее пяти ударов дронами "Герань-2". Удар пришелся немного западнее самого Хомино — по пункту сбора резервистов", — сказал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Молодые военные ВСУ массово дезертируют в Сумской области
16 ноября, 06:31
Бойцы также поразили склад, где хранилась военная техника, а на площадке предприятия ремонтировали машины, участвующие в боевых действиях, добавил Лебедев.
Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров. Как заявил Владимир Путин, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров.
У России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта, подчеркнул президент.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
