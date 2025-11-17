ВС России нанесли удар по пункту сбора резервистов ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по пункту сбора украинских резервистов в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"По цели к северо-востоку от города Сумы, в районе Хомино, было нанесено не менее пяти ударов дронами "Герань-2". Удар пришелся немного западнее самого Хомино — по пункту сбора резервистов", — сказал он.
Бойцы также поразили склад, где хранилась военная техника, а на площадке предприятия ремонтировали машины, участвующие в боевых действиях, добавил Лебедев.
Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров. Как заявил Владимир Путин, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров.
У России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта, подчеркнул президент.
