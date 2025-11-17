Рейтинг@Mail.ru
ЛДПР предлагает не включать выходные в число отпускных дней - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:06 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/ldpr-2055355062.html
ЛДПР предлагает не включать выходные в число отпускных дней
ЛДПР предлагает не включать выходные в число отпускных дней - РИА Новости, 17.11.2025
ЛДПР предлагает не включать выходные в число отпускных дней
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается не... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T01:06:00+03:00
2025-11-17T01:06:00+03:00
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045886338_0:100:3110:1849_1920x0_80_0_0_963a0a6b22892191d786345cfaa541b3.jpg
https://ria.ru/20251113/ldpr-2054636595.html
https://ria.ru/20251111/ldpr-2054060319.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045886338_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_b20cdd4411d4f73874df087ab0bbf797.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, леонид слуцкий (политик)
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик)
ЛДПР предлагает не включать выходные в число отпускных дней

ЛДПР предложили правительству не включать выходные в число отпускных дней

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель ЛДПР Леонид Слуцкий на партийном съезде в Москве, посвящённом выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на партийном съезде в Москве, посвящённом выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на партийном съезде в Москве, посвящённом выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Изменение предлагается внести в статью 120 Трудового кодекса РФ. В документе отмечается, что, согласно действующему трудовому законодательству, продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней. По соглашению сторон отпуск может быть разделен на части, обязательным условием является то, что одна из этих частей должна быть не менее 14 календарных дней, что включает как рабочие, так и выходные дни.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В ЛДПР предложили ужесточить наказание за рекламу букмекерских контор
13 ноября, 02:07
"Законопроектом предлагается не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска", - сказано в пояснительной записке.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, в настоящее время сотрудникам обещано 28 полноценных дней для отдыха, решения бытовых вопросов и восстановления сил, но по факту часть от этого времени - итак выходные дни, положенные каждому трудящемуся по закону.
"Исчисляя отпуска в календарных днях, а не в рабочих, мы приходим к тому, что отгулять весь положенный срок трудовых каникул, не съедая его и без того выходными сутками, просто невозможно", - отметил он.
По словам Слуцкого, нет ничего удивительного в том, что люди не приходят в восторг от необходимости хотя бы один раз в год уходить в отпуск сразу на 14 дней, ведь "как ни крути, выходные дни войдут в этот период и будут оплачены, как рабочие".
Авторы инициативы отмечают, что реализация законопроекта позволит работникам использовать гарантированные 28 дней отпуска, а также дополнительные отпускные оплачиваемые дни более рационально и с большей пользой для себя, что в полной мере соответствует целям трудового законодательства и принципам социального государства.
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В ЛДПР предложили пересмотреть политику учета наркозависимых людей
11 ноября, 01:33
 
ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала